Эксперты рассказали, как выбрать идеальный смартфон

Перед тем как приобрести новый смартфон, стоит уделить внимание не только его дате выпуска, но и особенностям процессора. Об этом рассказывает техноблогер Валентин Петухов.

Согласно его словам, предпочтение следует отдавать более современным моделям, так как именно процессор является основой для производительности, скорости работы и долговечности устройства.

“На рынке смартфонов цены на модели 2024 и 2022 годов могут быть схожими, но технологически они сильно отличаются. Поэтому важно обращать внимание на эти детали”, — отмечает Петухов.

При этом он подчеркивает, что выбор смартфона должен зависеть от индивидуальных запросов и потребностей.

“Для некоторых пользователей важнее ударопрочность, в то время как для других — качество камеры. Важно учитывать свои потребности”, — заключает Wylsacom.

Ранее глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов отмечал, что медленная загрузка и частые перезагрузки могут быть признаками скорого выхода устройства из строя.