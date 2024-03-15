Ретро-фанаты, повредившие новые вагоны метро в Москве, приговорены к общественным работам бурлаками

Мещанский районный суд столицы приговорил ретро-фанатов, повредивших вагоны метро «Москва-2024», к 200 часам обязательных общественных работ каждого.

Поклонники старых номерных составов изрезали в новейшем поезде сиденья, оставили матерные надписи, залили клеем USB-розетки – таким образом они рассчитывали затормозить процесс обновления подвижного состава.

Двое вандалов в возрасте 18 и 20 лет будут отбывать наказание там же, где совершили преступление – в метро. Как рассказал источник в московском метрополитене, их задействуют на праздники и в исторические дни, когда на линию выходят столь любимые ими ретро-составы.

– Если молодым людям так нравятся старые вагоны и старые поезда, значит, и отрабатывать нанесённый ущерб они будут в тесном, так сказать, контакте с такой техникой, – говорит собеседник. – У нас есть порядка десяти старинных составов с нерабочими силовыми установками. Восстанавливать их проблемно, но давно хотелось выпустить их на линию в День города или годовщину запуска метро. Сегодня мы к этому близки как никогда.

Помимо вандалов, метрополитен намерен привлечь ещё десяток человек, приговорённых к обязательным работам, и задействовать их всех в качестве бурлаков. Таким образом, выиграют все – ретро-фанаты будут работать со старинной техникой, а пассажиры получат шанс прокатиться на уникальных старых поездах.

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