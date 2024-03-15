 

Электронным голосованием на выборах в Москве воспользовались уже более миллиона человек

15.03.2024, 11:05, Новости дня
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Уже более миллиона избирателей отдали голоса с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) или терминалов на участках. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Руководитель штаба Алексей Ковалев назвал преимуществами онлайн-голосования возможность сделать выбор в любое время и в любом месте. По его словам, такой способ волеизъявления пользуется беспрецедентной популярностью.

Система ДЭГ выдерживает большое число желающих проголосовать онлайн. При высоких нагрузках в ней предусмотрен алгоритм электронной очереди.

“Это нужно для корректной работы системы и значит только одно: нужно немного подождать или вернуться на elec.mos.ru позднее”, – рассказал глава штаба.

Выборы президента России проходят 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.


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