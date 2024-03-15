В лучших традициях минимализма: тенденции педикюра на весну

С наступлением тепла многие женщины задумываются о выборе цвета для педикюра. Весной 2024 года популярностью будут пользоваться минималистичные идеи. На пике моды окажутся классические сезонные оттенки с простым и утонченным дизайном. Мы расскажем о тенденциях педикюра на весну.

Пудрово-розовый

Пудрово-розовый педикюр выглядит нежно и по-весеннему. Он идеально вписывается в модную эстетику “тихой роскоши”, в которой основное внимание уделяется утонченности и изысканному дизайну.

Вы можете попросить мастера по педикюру дополнить этот сдержанный цвет тонкой полоской из крошечных кристаллов у основания ногтя.

Пастельно-голубой

Этой весной станет популярен однотонный педикюр пастельно-голубого цвета. Он может иметь разные оттенки. Вы можете выбрать небесно-голубые тона, которые ассоциируются с весенней природой. Если вы хотите получить более уникальный цвет, то отдавайте предпочтение бледно-голубым оттенкам с легкими серыми нотками.

Френч

Французский педикюр всегда остается актуальным. Это вечная классика, с которой вы никогда не ошибетесь. Вы можете сделать традиционный френч с белыми кончиками еще более привлекательным, если добавите в него немного весеннего дизайна.

Украсьте акцентные ногти крошечными цветочными узорами. Такой рисунок выглядит изысканно и утонченно.

Белый

Белый – популярный цвет весеннего педикюра в минималистичном стиле. Он символизирует чистоту и свежесть. Если вам нравятся холодные тона, то выбирайте белоснежный цвет. Если вы хотите добавить в образ больше тепла, то поэкспериментируйте с молочными оттенками.

Если вы сомневаетесь в выборе лака для педикюра, то белый цвет станет беспроигрышным вариантом. Он неподвластен времени и минималистичен, но при этом выглядит достаточно смело и эффектно.

Вы можете выбрать белый лак с перламутровым эффектом. Он сделает ваши ногти похожими на внутренний слой морской раковины. Этот благородный оттенок может стать хорошим фоном для нейл-арта. Например, вы можете создать акцент на большом пальце, украсив его тонким рисунком бабочки и золотыми деталями.

Нежно-фиолетовый

Нежно-фиолетовый цвет педикюра идеально подходит для весны. Он напоминает о распускающейся сирени. Этот пастельный оттенок выглядит естественно и сочетается с любыми тонами одежды и обуви.

Ярко-розовый

Ярко-розовые ногти в стиле “барбикор” вошли в моду несколько сезонов назад. Они останутся актуальными и весной.

Такой педикюр напоминает о ярких распускающихся весенних цветах. Он сделает ваш стиль более красочным.

Зеленый

Весна – это время яркой зелени. Поэтому педикюр травяного цвета станет одним из популярных трендов сезона.

Чтобы привнести в зеленый педикюр “изюминку”, дополните его дизайном в виде прозрачных капель. Он будет напоминать об утренней росе на траве.