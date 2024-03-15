 

В Москве началось голосование на “выборах” президента России

15.03.2024, 8:50, Новости дня
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В Москве стартовало голосование на выборах президента России. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 15, 16 и 17 марта. Ближайший можно найти по ссылке.

Москвичи могут проголосовать несколькими способами: традиционно на участке, на участке с использованием терминалов электронного голосования и дистанционно.

С началом голосования в Москве начал работать Общественный штаб по наблюдению за выборами. Процедура проходит штатно.

“Наши наблюдатели вышли на свои дежурства и сообщили о штатном старте голосования. С каждым из них у нас есть связь через специальное мобильное приложение “Мобильный наблюдатель”, – сказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

Принять участие в онлайн-выборах можно в любое время суток и из любой точки страны. Для этого нужна полная учетная запись на портале mos.ru и доступ в интернет.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в выборах президента России.


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