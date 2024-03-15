 

Сейсмолог предупреждает о возможных землетрясениях

15.03.2024, 7:34, Разное
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Солнечная система готовится устроить нам уникальное астрономическое шоу, которое может вызвать серьезные потрясения в земной коре.

Голландский сейсмолог Фрэнк Хугербитс, известный своими точными прогнозами, объявил о приближающемся грандиозном событии, которое наступит с 13 по 17 марта.

Хугербитс отметил, что на этот раз планетарное выравнивание будет действительно особенным. Классические соединения Юпитера, Урана и Солнца, происходящие раз в 14 лет, будут дополнены Меркурием и Венерой, создавая уникальную конфигурацию небесных тел.

Ссылаясь на предупреждение из Обзора геометрии Солнечной системы (SSGEOS), Хугербитс предостерегает о возможных последствиях этого редкого сближения. Эксперты прогнозируют возможные землетрясения с магнитудой до 8 баллов из-за этого астрономического события.

По мнению эксперта, особое внимание стоит уделить периоду с 15 по 16 марта, когда вероятность серьезных сейсмических событий высока. Разрушительные последствия могут быть непредсказуемы, и ученые призывают к бдительности.

Хотя мнения специалистов расходятся относительно возможного воздействия этого астрономического явления, эксперты рекомендуют подготовиться к возможным последствиям. Лишь время покажет, насколько серьезными могут быть последствия этого уникального астрономического события.


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