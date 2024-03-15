Мнение: О надвигающейся катастрофе… Россия в огне?

Вековечное преимущество России становится её ахиллесовой пятой, которую нащупала и в которую бьёт #Украина. Огромная территория и протяжённая граница — это, помимо всех плюсов, высокие сложности в защите от концентрированных точечных ударов. Которые с точки зрения соотношения затрат и нанесённого ущерба оказываются весьма болезненными.

Украинские спикеры теперь в открытую заявляют, что уже две трети российской нефтепереработки находится в зоне досягаемости украинских дронов со взрывчаткой. И даже один долетевший беспилотник способен на многое не только лишь в плане «картинки» — а пожары на НПЗ всегда выглядят эффектно.

В результате последних налётов украинских БПЛА #Россия может потерять 8-9% производства бензина. Такую оценку даёт Сергей Кондратьев, заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов (ИЭФ). По его словам, ситуация на рынке может стать напряжённой, если повреждённые установки не получится быстро отремонтировать.

Меж тем уже нанесённые удары по крупнейшим российским нефтеперабатывающим заводам, на которые приходится более 12% производства топлива в стране, вызвали резкий скачок оптовых цен на бензин. Стоимость Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в четверг, 14 марта, достигла полугодового максимума — 60 299 рублей за тонну. За два дня котировки выросли более чем на 2 тысячи рублей, или почти 4%.

До рекорда с начала года подорожало и зимнее дизтопливо: оно стоит 68 946 рублей за тонну, хотя ещё в середине января цены держались ниже 60 тысяч рублей. Цена Аи-92 выросла на 3,3% за два дня и оказалась на максимуме с ноября — 49 578 рублей за тонну по национальному индексу. Это не какие-то запредельные уровни, но всё равно ощутимо.

Конечно, сказывается приближение сезона весенних полевых работ со скачкообразным ростом спроса на бензин и дизель. Но не не только.

Топливо дорожает по мере того, как российские НПЗ один за другим выходят из строя. Во вторник атаке беспилотников подвергся НПЗ «Нижегороднефтеоргсинтез», принадлежащий «Лукойлу». Следом, в среду, остановил работу крупнейший НПЗ «Роснефти» в Рязанской области, на который приходится почти 5% всей нефтепереработки в РФ. Дальнейшая динамика будет зависеть как от скорости ремонтных работ, так и от способности украинской стороны наносить новые удары. В том числе с использованием дальнобойных ракет, которые не заглушить средствами РЭБ.

Ещё один момент — экспортная составляющая. По данным Bloomberg, российский #экспорт дизельного топлива падает.

Поставки сократились в феврале и продолжают падать в марте. Технически, всё это не выходит за пределы сезонных колебаний. Но неопределённость на рынке явно возрастает. А дальнейшая конъюнктура будет зависеть от того, насколько Украина окажется в состоянии масштабировать и систематизировать такие удары.

Имеющийся опыт двух последних лет показывает, что с пиаром у украинской стороны всё хорошо, с системностью — не очень. Удары дронами начались с атак на военные аэродромы в глубине России. Потом эти атаки прекратились, начались налёты на Москву. Несколько БПЛА упали в центре российской столицы, один долетел до Кремля. Всё закончилось выбитыми стёклами. Потом настал черёд отдалённых от российско-украинской границы регионов — Псков, Питер, Тверь… Тоже было много шума, и тоже вылилось в ничто. Теперь вот новая «фишка» — пулять в сторону НПЗ и других объектов ТЭК. Повлекут ли они долгосрочные последствия, Бог весть. Но пока что радости на украинской стороне — полные штанишки, а в мечтах уже и лишение России всех экспортных доходов от топливных поставок. Хотя, как гласит известная японская формула, накосявыкуси.

Однако на российской территории ещё много различных промышленных и прочих объектов для возможных ударов.

Кто следующим окажется под прицелом?

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