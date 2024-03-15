 

Звезды, которые завели отношения и оказались одногодками

15.03.2024, 3:30, Новости дня
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“Дни.ру” собрали несколько примеров звезд, которые оказались одногодками в паре. Эти деятели шоу-бизнеса разделяют свой путь в жизни и карьере.

Известные актеры и супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс родились в 1976 году, что стало забавным фактом в их биографии. Эта пара не только разделяет свою дату рождения, но также поддерживает друг друга в карьере и семейной жизни.

Адвокат и правозащитник Амаль Клуни и актер Джордж Клуни оба родились в 1978 году. Они образуют одну из самых известных и влиятельных пар в Голливуде, демонстрируя совместные усилия в поддержке гуманитарных и благотворительных инициатив.

Актриса Кейт Хадсон и музыкант Дэнни Фуджикава также являются одногодками, родившись в 1979 году. Пара разделяет общие интересы и ценности, что способствует их крепким отношениям и семейной гармонии.

Известная актриса Натали Портман и французский хореограф Бенджамин Миллепьед также являются одногодками, родившись в 1981 году. Они нашли общий язык и взаимопонимание, что делает их отношения еще более крепкими и гармоничными.


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