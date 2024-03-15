Мнение: Страдания Сарданы

Без интереса слежу за бурлением схоластических дискуссий в крошечном «политическом» сегменте Рунета относительно судьбоносного вопроса «Надо или не надо голосовать за Даванкова». Понятно, что это очень сродни дискуссиям средневековых монахов (которым все равно делать было нечего) типа «сколько чертей может поместиться одновременно на конце иглы». Кто-то писал «десять тысяч, не больше!», кто-то «миллион! Даже два миллиона!» И всё так ожесточенно, с живым яростным чувством… Убить готов за свой «миллион». Или за Даванкова…

Сам Даванков – это просто образцовый «Мистер Никто», Человек Без Свойств. Появился из ниоткуда, никогда ничем не занимался, политической позиции не имеет, ни в чем предосудительном не отмечен… Идеал своего рода, порода «улучшенный Явлинский» (возможно, генномодифицированный).

Но я тут вспомнил, что образ «Даванков» соткался из тумана в информпространстве совсем недавно, буквально в прошлом году – когда он так же удачно поработал Никем на «выборах» мэра Москвы. А до него ведь от «партии» «Новые люди» было что-то другое… Какое-то другое, узкоглазое Лицо монголоидного типа… Как же быстро всё забывается в этой вашей русской «политике»…

Вспомнил! Точно! Это была ЯКУТКА! Причем с каким-то таким необычным именем…

САРДАНА. Вот. Сардана Авксеньева. Никакими даванковыми и не пахло, а за всю «новую перспективную партию» отдувалась всегда она. И ее очень любили показывать даже по телевизору, а она прям выступала в Думе и выдвигала всякие умные законопроекты. Дружба народов, всё такое. Авксентьева, кстати, имела по крайней мере реальный опыт политического управления – поработала мэром Якутска. И говорила хорошо, вид всегда имела решительный, взгляд пронизывающий, тяжелый – как раз такой, который очень нравится российским избирателям. Они его боятся, а страх – это именно то чувство, которое наш избиратель хочет испытывать по отношению к Начальству (и поэтому, кстати, всякие улыбчивые немцовы никогда не имели и не будут иметь шансов на российских выборах).

Кроме шуток, Сардана реально придавала некую пикантную своеобычность новой «партии» на фоне стандартных для Госдумы 450 гомункулов, «одинаковых с лица». А тут – женщина, монголоид, умная, по неким неясным причинам – оппозиционерка…

Однако с 2023 года Сардана непонятным образом исчезла, причем «в ноль». Только что была – и нету. Ни в телевизоре, ни на радио, нигде. Как будто ее, как шахматную фигурку, запрятали обратно в коробку. «НЕНАДА». Я слышал, что за головокружение от успехов – вообразила про себя невесть что, в АП таких не любят.

И вытащили Даванкова с его среднестатистической внешностью русского банковского клерка. Наверно, это русский национализм. Тов. Кириенко чувствует тренды.