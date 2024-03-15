Foreign Policy – «скрипучий» американский ВПК не может угнаться за Россией

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Пентагону крайне важно, чтобы конгресс принял дополнение к закону о военной помощи Украине, Тайваню и Израилю. В противном случае армия США будет вынуждена существенно сократить план по производству оружия, пишет Foreign Policy. И это на фоне того, что их ВПК и так отчаянно пытается угнаться за Россией в этом вопросе. Однако ряд военных чиновников признаёт, что промышленная база в Америке пока слишком «скрипучая», чтобы произвести достаточно оружия для Украины и тягаться с Москвой.



AP

Американские военные чиновники в панике. По их подсчётам, армия США будет вынуждена существенно изменить план по производству оружия, пишет Foreign Policy. В случае если конгресс не примет дополнение к закону о военной помощи Украине, Тайваню и Израилю, Пентагону придётся сокращать производство почти на четверть.

«Суть в том, что и без дополнения мы в конечном итоге достигнем потолка», — цитирует издание слова директора по развитию вооружённых сил армии генерала-майора Джо Хилберта. Объём дополнения составляет $106 млрд, и обсуждения в конгрессе продолжаются уже пять месяцев.

Из этой суммы $3 миллиардов планируется пустить на закупку артиллерийских снарядов калибра 155 мм и строительство новых производственных мощностей в США для удовлетворения растущего спроса.

FP напоминает, что РФ ведёт крупнейшую войну со времён Второй мировой. По некоторым подсчётам, за два года страна израсходовала от 12 миллионов до 17 миллионов артиллерийских боеприпасов.

ВПК США увеличил более чем в два раза производство боеприпасов калибра 155 мм, однако их нынешнее количество, около 30 тыс. в месяц, всё равно недостаточно. В планах нарастить выпуск до 60 тыс. в месяц к сентябрю 2024 года и до 100 тыс. — к концу 2025 года.

«У нас есть две проблемы с точки зрения оборонных бюджетов. Первая — это заказы, которые вы размещаете в годовом бюджете. А вторая — может ли промышленная база произвести всё это? А база действительно скрипучая», — приводит издание слова заместителя помощника министра обороны США по промышленной политике.

Однако Пентагон продолжает строить планы по наращиванию производства и в других сферах. В частности, в случае принятия дополнения производство комплексов Patriot должно увеличиться примерно на 15%, дойдя до показателя 650 единиц в год. Кроме того, предусмотрено повысить производство тротила для артиллерийских снарядов.

Обсуждаемый законопроект также предусматривает дополнительное финансирование строительства подводных лодок. На эти цели надеются направить $3,4 млрд.

Американские боеприпасы не поступают на Украину с декабря прошлого года, поэтому в Киеве приняли решение увеличить производство собственного оружия. В частности, официальные лица заявили о намерении изготавливать снаряды. Однако позже они признали, что, несмотря на помощь американских компаний, заряды для них самостоятельно изготовить они не смогут.

Почти половина вооружения, способного стрелять снарядами калибра 155 мм, поступила на Украину из США. Но поскольку количество снарядов, поставляемых американскими производителями, сокращается, выход приходится искать уже европейским союзникам.

НАТО от имени Бельгии, Латвии и Испании пообещало поставить боеприпасов на сумму $1,2 млрд. ЕС уже опаздывает на несколько месяцев с поставленной целью произвести 1 миллионов снарядов к началу марта. Тем не менее европейские чиновники пытаются сохранить лицо и заверяют, что смогут наращивать производство артиллерийских боеприпасов и другого оружия.

При этом все признают, что не смогут обойтись без помощи США.