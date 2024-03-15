Мнение: Мой интерес к выборам

Слышу по радио: некий Игорь Борисов, член ЦИК, сообщил только что – результаты голосования на пост президента РФ будут объявлены в первой половине дня 18 марта.

Вот, честно говоря, не понимаю я – почему такие проволочки. Зачем тянуть?! Объявляйте прямо сейчас! И желательно с разбивкой по городам: я, как человек любопытный, очень хочу знать, как проголосовала моя родная Москва 15-17 марта.