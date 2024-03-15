 

Мнение: Мой интерес к выборам

15.03.2024, 0:10, Разное
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Слышу по радио: некий Игорь Борисов, член ЦИК, сообщил только что – результаты голосования на пост президента РФ будут объявлены в первой половине дня 18 марта.

Вот, честно говоря, не понимаю я – почему такие проволочки. Зачем тянуть?! Объявляйте прямо сейчас! И желательно с разбивкой по городам: я, как человек любопытный, очень хочу знать, как проголосовала моя родная Москва 15-17 марта.

Источник: Размышления вольного социолога


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