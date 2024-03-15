 

Рупор кремлевской пропаганды: Тик-ток с трупозаваливанием

15.03.2024, 0:08, Разное
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В рамках съемки переможных тик-токов кокаиновый фюрер и мамин пирожок организовали кучу трупов ВСУшников у границы с Белгородской областью. За сегодня еще до 40 покойников.

МО РФ сообщило, что с утра у границы с Белгородской областью при попытках прорваться через границу уничтожено до 195 украинских боевиков, 5 танков, 4 ББМ и другая техника.

 У нас с ночи 1 погибший гражданский и 6 раненых.

Источник: Colonel Cassad


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