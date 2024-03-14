Мнение: Про увеличение поголовья роботов в России: почему я настроен скептически

Завтра начинаются выборы президента. Выборы настоящие, голосовать можно за разных кандидатов, но народ дружно проголосует за Путина. Николай Харитонов из КПРФ опирается на люмпенов с лозунгом «Поиграли в капитализм и хватит». К счастью, коммунисты проиграли — «мобилизационная экономика» и прочие смертельные для страны идеи не нашли поддержки в верхах. Народу шариковщина тоже не близка. «Отнять и поделить», чтобы потом снова унижаться в очередях за элементарными продуктами, хочется сугубому меньшинству. Это не значит, что коммунистов можно сбрасывать со счетов, однако конкретно сейчас они вредят России только агитацией — шансов на приход к власти у них пока что нет.

ЛДПР и «Новые люди» тоже ничего внятного не предлагают. Точнее, у «Новых людей» есть в длинном списке несколько хороших идей, которые я бы двумя руками поддержал, однако большая часть их программы — обычное «за всё хорошее, против всего плохого, и непонятно за чей счёт». Также в их программе прорываются явные ноты западной повестки, а мы этим блюдом за последние 30 лет уже наелись досыта, больше не хотим. Примета времени: картинки для агитационного сайта «Новых людей» генерировали через бесплатный ИИ, при этом картинки на сайт выложили сырыми, не удосужившись даже заплатить 10 тысяч рублей дизайнеру, чтобы тот подправил пальцы. Это «уровень», да…

Срамопедия возмущена, что двух американских кандидатов, которые выступали за немедленную капитуляцию России перед США, не допустили к выборам. Многие патриоты также думают, что стоило бы врагов допустить, чтобы те публично опозорились, набрав 2% голосов. Однако тут есть два нюанса. Во-первых, американцы схалтурили со сбором подписей, так что нашему ЦИК пришлось бы нарушать закон, чтобы всё же принять криво подготовленные документы. Во-вторых, давно пора уже запрещать любую деятельность пособников США в России. Это не «альтернативное мнение» и не «оппозиция», это агенты другой страны, и к выборам их не надо подпускать даже на пушечный выстрел.

Теперь посмотрим на предвыборное интервью нашего почти уже избранного президента, который останется с нами как минимум до 2030 года (ссылка).

Из интересного — денег у России полно, экономика растёт. Германию уже обогнали, следующая — Япония. Цитирую:

Экономика растёт – это же факт, причём факт, который зафиксирован не нами, а международными экономическими, финансовыми организациями. Мы действительно по паритету покупательной способности обогнали Федеративную Республику Германия, заняли её место – пятое место – среди крупнейших экономик мира.

Экономика Германии сократилась, по-моему, на 0,3 процента за прошлый год, а мы выросли на 3,6 процента. На небольшой процент выросла Япония. Но если всё будет развиваться такими же темпами, как сегодня, то у нас есть все шансы занять место Японии и стать четвёртой экономикой мира, причём в недалёкой перспективе.

Я говорил ещё в 2022, что санкции Россия переживёт спокойно, так как наша экономика хорошо развита и самодостаточна. Как видите, оказался прав. Капитализм вообще очень устойчив к санкциям: любой дефицит капиталисты или завозят в страну через обходные маршруты, или начинают делать прямо внутри страны.

Кстати, самый верный способ разозлить тех, кто Россию принципиально не любит — вот прямо чтобы они с дивана вскочили, и пена изо рта пошла — написать, что у России есть экономические успехи. Зарплаты, к примеру, растут, или завод новый построили, или ещё что-нибудь в этом роде. Никакие политические споры, даже самые горячие, даже близко не вызывают такой бурной реакции.

Ещё Путин сказал, что количество роботов в России надо увеличить в 100 раз:

Одна из главных задач сегодня – это повышение производительности труда. Потому что в условиях нехватки рабочих рук, трудовых ресурсов у нас есть только один способ эффективного развития – повышать производительность труда. Это, в свою очередь, значит, что мы должны увеличить инновационное начало экономики, скажем, увеличить плотность роботизации. У нас сегодня десять роботов, по-моему, на 10 тысяч работающих, а нужно, чтобы была как минимум тысяча роботов на 10 тысяч работающих. Так в Японии, по-моему, дело обстоит.

Я сделаю прогноз. Нечистая на руку публика будет ещё много лет трактовать эти строки в духе «Путин пообещал 1000 роботов и надул». Никакие разумные аргументы в духе «слово “нужно” — не обещание» на них действовать не будут. Запомните этот твит.

Также я думаю, что с роботами ничего не выйдет. Чтобы массовый предприниматель захотел купить робота, нужно, чтобы у него была возможность планировать на 10 лет вперёд. А как же планировать, если государство регулярно ухудшает правила игры — внезапно, на ровном месте? Разберём на примере хорошо знакомой мне отрасли ювелиров:

1. С 2023 малый ювелирный бизнес принудительно перевели на НДС: теперь ювелирам надо платить в несколько раз (!) больше налогов, бухгалтеру работы также прибавилось раза в три.

2. Теперь ювелиры должны работать в системе ГИИС ДМДК, детально и во всех подробностях отчитываясь там за каждый гвоздик для пирсинга. Теоретически это бесплатно, если не считать расходов на лицензии на КриптоПро, носителей для ЭЦП, специальных сканеров, специального ПО и тому подобного. На практике, однако, под возню с ГИИС приходится нанимать дополнительного оператора или бухгалтера. Это слишком дорого для маленьких фирм из регионов — многие из-за этого уже закрылись.

3. Теперь вот новый сюрприз — президент пообещал ввести прогрессивный налог. Сейчас ювелиры платят, допустим, 13-15% НДФЛ, а будут платить 20-30%.

Все три удара государство нанесло ювелирам за неполные пару лет, так как ещё в начале 2022 у ювелиров всё было отлично: мелкие специфические проблемы с бюрократией присутствовали, но работать не мешали.

Однако после начала СВО крупные фирмы воспользовались суматохой, чтобы протащить через своих ручных депутатов закон, прицельно повышающий налоги малому бизнесу. Затраты на лоббирование окупились: в 2023 эти крупные фирмы отжали у малого бизнеса значительную долю рынка. Малый ювелирный бизнес пытался сопротивляться, предлагал чиновникам всякие альтернативные варианты, но в министерствах отвечали примерно так: «если мы отменим несправедливое повышение налогов, то государство сострижёт с вас меньше денег. Отказать».

С ГИИС ДМДК всё ещё хуже. Судя по всему, при разработке системы никто не подсчитал, в какие реально суммы (миллионы рублей на каждое ИП) обойдётся сдача дополнительной отчётности. Это, вообще, проблема не только ювелиров. Если бы власть прислушалась к независимым специалистам по айти — не к блатным и материально заинтересованным, а к нормальным экспертам — то она немедленно запретила бы любым госорганам требовать от малого бизнеса заводить аккаунты на любых своих сайтах. Интеграция с государственными сайтами требует огромных затрат рабочего времени, а рабочее время бухгалтеров и программистов в условиях дефицита рабочих рук стоит для малого бизнеса запредельно дорого.

С прогрессивным налогом, который сейчас введут, всё понятно: государству нужны деньги на продолжение СВО, и собирать их проще не специальным военным налогом на бизнес, а через повышение НДФЛ на богатых. Однако крайним тут опять оказался малый ювелирный бизнес. Магазины по продаже одежды, допустим, сидят на упрощёнке, их повышение налога не затронет. Малый ювелирный будет платить повышенный налог в полный рост.

Всё это я пишу не в формате жалобы — жалобы тут бесполезны, фарш обратно проворачивать никто не будет. Это иллюстрация: на примере одной отдельно взятой отрасли я показываю проблемы с деловым климатом в России. Подобные проблемы есть и во многих других отраслях. Конечно, есть счастливые отрасли, которые государство не замечает на протяжении долгих лет, однако и у них тоже всё может измениться в любой момент.

Да, можно утешаться тем, что на Западе дела обстоят ещё хуже, и что в Китае власти тоже регулярно чудят. Но я сегодня не о сравнении стран, а о том, что выполнить наказ Путина по роботизации промышленности будет очень непросто.

Поставьте себя на место русского предпринимателя, который думает, строить ли ему роботизированный цех, который окупится через 10 лет. Если у него есть деньги, то он точно знаком или с печальной историей ювелиров, или с какой-нибудь из аналогичных историй. Изменений к лучшему в поведении государства не видно: коррумпированные депутаты и кошмарящие бизнес чиновники спокойно сидят в своих креслах. Да, государство делает также много хорошего — запрещает проверки, например — но в итоге всё равно получается два шага вперёд и один назад. В целом экономика растёт и у бизнеса всё хорошо, однако игра в русскую рулетку не прекращается: каждый год пару отдельно взятых секторов экономики выжигают напалмом.

И вот наш производственник думает: он построит новый цех, закупит туда современных и очень дорогостоящих роботов — допустим, по производству сока из яблок. А через три года производители воды занесут депутатам денег, и Госдума введёт на соки налог в 50%. Или, допустим, придумают систему ЕдЯбл и обяжут фермеров маркировать каждое яблоко специальным баркодом, из-за чего цена яблок вырастет вдвое…

С такими рисками закупать роботов на свои деньги будут или беспечные промышленники, каковых у нас немного, или господа с очень хорошими связями сверху, каковых ещё меньше.

Типичный малый или средний бизнесмен будет обдумывать долгосрочные вложения в производство только на условиях работы с чужими деньгами: чтобы в случае беды убытки понёс банк, а не лично он. И тут вылезает проблема: роботы редко окупаются с такой скоростью, чтобы имело смысл брать их в лизинг или кредит. Грубо говоря, робот будет экономить 100 тысяч рублей в месяц, а процентами по кредиту будут утекать 130 тысяч рублей. Не склеивается.

Подведу итог

В общем и в целом с экономикой России всё в порядке. Однако деловой климат у нас стабильно плох: предприниматели не без оснований полагают, что правила игры могут внезапно ухудшиться для них в любой момент. Поэтому масштабную роботизацию лично я нахожу маловероятной.

Если роботы резко подешевеют, или если дефицит рабочих рук станет настолько острым, что зарплаты вырастут в два раза, тогда есть шанс. Если всё останется как сейчас, то на массовую роботизацию я закладываю один шанс из пяти, не больше.