 

Рупор кремлевской пропаганды: Компромиссная формула мира от Медведева

14.03.2024, 21:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компромиссная формула мира от Медведева.

1. Признание бывшей (далее – б.) «Украиной» поражения в военной составляющей конфликта.
Полная и безоговорочная капитуляция б. «Украины» в лице неонацистской клики в Киеве. Демилитаризация б. «Украины» и запрет на создание военизированных формирований на её территориях в будущем.

2. Признание международным сообществом нацистского характера б. киевского политического режима и проведение под контролем ООН принудительной денацификации всех органов власти б. «Украины».

3. Констатация ООН утраты б. «Украиной» международной правосубъектности и невозможности вступления без согласия России любых её правопреемников в военные альянсы.

4. Отставка всех конституционных органов власти б. «Украины» и немедленное проведение выборов во временный парламент самоуправляемой под эгидой ООН территории б. «Украины».

5. Принятие временным парламентом законов о выплате всех положенных компенсаций России, включая выплаты родственникам погибших граждан нашей страны и выплаты за вред здоровью раненых. Установление порядка возмещения имущественного ущерба, причинённого субъектам Российской Федерации.

6. Официальное признание временным парламентом б. «Украины», что вся её территория – это территория Российской Федерации. Принятие акта о воссоединении территорий б. «Украины» с Россией.

7. Самороспуск временного парламента. Признание ООН акта воссоединения.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / Мнение: Мой интерес к выборам

15.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Тик-ток с трупозаваливанием

14.03 / Мнение: Дети – это слишком дорого

14.03 / Рупор кремлевской пропаганды: ВКПО 3.0 образца 2023 года для армии

14.03 / Насколько безопасно принимать ванну после родов

14.03 / Мнение: Про увеличение поголовья роботов в России: почему я настроен скептически

14.03 / Мнение: Запчасти для китайцев, завод двигателей под Тулой и физические кнопки в автомобилях

14.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Лучший тик-ток от ГУР МОУ

14.03 / Диетолог Чухачева назвала напитки, которые нельзя пить на голодный желудок

14.03 / Не используйте их в качестве инструмента: как предотвратить отслоение акриловых ногтей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика