Мнение: Запчасти для китайцев, завод двигателей под Тулой и физические кнопки в автомобилях

1. Народ боится, что к китайским автомобилям не будет автозапчастей. Опасения имеют под собой почву, однако пока что проблема не проявляется остро: доставать запчасти к «китайцам» не сложнее, чем к «немцам» или «японцам», например. А вот забавная история нашего предпринимателя, который наладил необычный канал поставок запчастей из Китая в Россию (ссылка):

Живу я в Китае, для тех кто не знает. Занимаюсь, значится, бизнесом потихоньку.

В последние годы российский авторынок без боя сдали китайцам. Все кинулись заниматься поставками новых автомобилей из Китая. Я же этого делать не стал. Держал в голове одну очевидную вещь — на все эти непонятные русскому человеку автомобили людям понадобятся запчасти, и очень скоро. Начал искать источники дешёвых запчастей.

Всем известные источники типа рынка запчастей в Гуанчжоу меня не особо интересовали, их любой купить может, цены не очень. Да и качество на рынках страдает – запчасти восстановленные, б/у, левые и все прочие прелести.

Долго ли, коротко ли, судьба привела меня в город Уху. Столицу государственного автоконцерна Chery. <…>

Chery в прошлом году произвели почти 2 млн автомобилей. Они выпускают автомобили под марками Omoda, Exeed, Jetour, собственно Chery и другими, которые в Россию не поставляются.

Из каждой партии новых автомобилей в случайном порядке берут “образцы” и тестируют на соответствие качеству, ходовым характеристикам и прочим нюансам. Это тестовые автомобили. Продавать их по правилам уже нельзя, они подлежат утилизации. Если Chery производят 2 млн автомобилей в год, можете себе представить количество тестовых автомобилей. <…>

Кроме тестовых также есть прототипы, автомобили с тест-драйвов в автосалонах, краш-тестов, выставочные экземпляры. Всё это практически новое, пробега зачастую почти нет, или он составляет около 1000 км. Вот бы можно было их купить…

Потратив определенное количество времени, использовав кое-какие личные отношения и инвестировав приличную сумму, я заключил контракт на закупку этих автомобилей у предприятия по утилизации Chery. План такой – разбираем на запчасти, получаем полный комплект запчастей (кроме каркаса кузова, его под пресс отправляют) – поставляем в Россию. Профит.

Вот машина с краш-теста, например. Собрали на заводе, и тут же разбили. Двигатель, салон, ходовая и всё остальное в ней будет новое. Стоит она около 200’000 рублей.

Как всё происходит. На предприятии по утилизации машины разбирают и складывают всё что сняли в металлический ящик. Тара возвратная. У нас есть склад в Уху, на него почти каждый день привозят новые наборы.

Здесь мы их бережно подхватываем погрузчиками. Аккуратно разбираем запчасти… <…> Всё новое практически, вот покрышки на оригинальных дисках, свежая резина. Двигатель, коробка, подвеска. На тормозных дисках никакой выработки нет. С фарами, фонарями, панелью приборов такая же ситуация. <…>

Продаём мы комплекты в Россию, Казахстан, Киргизию, Беларусь. <…> Одна машина помещается в два таких ящика, по 5 кубометров каждый. Закрываем, ставим печать с сургучом и отправляем Почтой России. Кто-то не комплектами берёт, а отдельными запчастями, в один ящик 13 дверей помещается, например. Кто-то фуру колёс сразу забирает.

2. Кроме того, компоненты для китайских машин будут производиться в самой России. Раньше экосистему производства автокомпонентов разворачивали под детали для западных марок, теперь — под детали для китайских (ссылка):



Под Тулой открылся завод двигателей Haval.

Строительство завода двигателей началось в ноябре 2020 года. Китайцы обещали запустить его в 2022 году — но лучше поздно, чем никогда. Запуск завода осуществлён в соответствии с планом по локализации ключевых компонентов, предусмотренном в специальном инвестиционном контракте (СПИК), который был подписан в сентябре 2020 года. Завод двигателей площадью 10 000 м² расположен на территории сборочного завода Haval в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. Предприятие позволило создать 300 дополнительных рабочих мест.

Помимо заявленных моторов объемом 1,5 и 2,0 л, предусмотрена возможность для расширения линейки двигателей. Пока освоена только сборка, без мехобработки. На заводе используются пять промышленных манипуляторов, которые выполняют сложные технологические операции с высокой точностью и скоростью.

3. И, наконец-то, торжество здравого смысла (ссылка):



Организация Euro NCAP заявила, что будет снижать рейтинг безопасности автомобилей при отсутствии в салоне физических кнопок. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

«Европейская программа оценки новых автомобилей» (Euro NCAP) является международной организацией, проводящей независимые краш-тесты автомобилей. Ее представители призвали автопроизводителей сократить количество сенсорных кнопок в транспортных средствах.

По словам специалистов организации, с 2026 года при оценке безопасности автомобиля они будут также брать во внимание наличие физических кнопок. Если переключатели сигналов поворота, аварийная сигнализация, дворники, функции SOS будут выведены на сенсорные кнопки, то машина может получать сниженную оценку.

В Euro NCAP подчеркнули, что водителям приходится отвлекаться на сенсорные переключатели, что увеличивает риск ДТП. «Чрезмерное использование сенсорных экранов является общеотраслевой проблемой», — заметили эксперты.

По словам журналистов ArsTechnica, «Европейская программа оценки новых автомобилей» не является госрегулятором и не может напрямую влиять на автопроизводителей. Однако организацию признают европейские власти, а пятизвездочный рейтинг безопасности от Euro NCAP является желанным для автоконцернов.

Никаких сенсорных кнопок в автомобилях не должно быть, это понятно. Они и на домашней-то технике неудобны, а внутри салона автомобиля — неудобны вдвойне и опасны. Хорошо, что через десятилетия сенсорного вредительства здравый смысл возобладал хотя бы в одном регионе. Надеюсь, через несколько лет аналогичный запрет на сенсорный интерфейс введут и в России.