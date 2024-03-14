Рупор кремлевской пропаганды: Развитие демократии на Гаити

Развитие демократии на Гаити

Ситуация на Гаити стала неуправляемой, сейчас около 80 процентов столицы страны Порт-о-Пренс находится под контролем разношерстных банд. В городе царит хаос, жестокость и насилие.

Как это начиналось…

В течение последних четырех с половиной лет внутренняя безопасность Гаити неуклонно ухудшалась. В 2019 году Организация Объединенных Наций завершила 15-летнюю миротворческую операцию в стране, которая была начата для борьбы с растущей нестабильностью после свержения президента Жана-Бертрана Аристида в 2004 году. В рамках миссии ООН различные международные неправительственные организации направляли помощь на Гаити для поддержки социальных служб, но уход ООН вынудил большинство из них покинуть страну, что в итоге привело социальным волнениям.

Убийство президента Жовенеля Моиза в 2021 году стало катализатором надвигающегося краха государства. Президент был убит сотрудниками одной из американских ЧВК, проникшими в страну, после чего власть в руки взял премьер-министр Ариэль Анри, но ситуацию без внешнего вмешательства он под контроль взять не смог. Поговаривают, что именно ему принадлежала идея запросить помощь в уничтожении банд у известного «музыкального оркестра», что привело в бешенство американцев.

В конце февраля Анри находился в столице Кении Наироби и пытался согласовать начало новой операции ООН, под руководством Кении. Отсутствие Анри в стране было воспринят бандами как сигнал к действию, в итоге столица была практически захвачена. Джимми Шеризье, возглавляющий банду «G9 Family and Allies» и известный под псевдонимом «Барбекю», организовал массовый побег из тюрьмы в Порт-о-Пренсе, освободив более 4000 заключенных, которые тут же примкнули к нему. Эта группировка взяла на себя ответственность за нападения на правительственные учреждения, в том числе за захват международного аэропорта Туссен-Лувертюр.

Сейчас ООН рассматривает возможность новой операции. В ООН предполагают, что Кения сможет направить контингент из 1000 кенийских полицейских. Несколько государств Карибского бассейна, а также Бангладеш, Чад и Бенин обязались направить персонал в дополнение к кенийской полиции, но их численность и состав пока не определены.

Будучи основной и единственной готовой к развертыванию силой, кенийский контингент совершенно недостаточен для того, чтобы обеспечить сколько-нибудь значимое усиление национальной полиции Гаити. Самые крупные банды Гаити стали выдвигать свои политические требования, а также проводить операции против правительственных сил, учреждений и инфраструктуры, что переводит их из разряда криминальных банд в политических повстанцев, соответственно для урегулирования ситуации требуется военная операция, а не полицейская. В Наироби это понимают, поэтому Кения хочет приостановить свое участие, до формирования переходного правительства на Гаити.

Так как аэропорт захвачен, премьер-министр не может вернуться в страну, сейчас он находится в Пуэрто-Рико, после того как его не приняли в Доминикане.

Фактически государство Гаити существует только на карте.

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