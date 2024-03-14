 

Путин: Россия может войти в четверку крупнейших экономик мира

14.03.2024, 19:25, Разное
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Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в возможности роста ВВП страны на 4,6% за январь. Он подчеркнул, что при сохранении устойчивого годового роста ВВП не менее 2%, который постепенно должен увеличиваться до 3%, РФ к 2030 году может войти в число четырех крупнейших экономик мира.

В ходе совещания с членами правительства президент отметил нулевую инфляцию за первую неделю марта. Он выразил удовлетворение темпами роста экономики и подтвердил реализуемость планов, озвученных в послании Федеральному Собранию.

В связи с этим президент поручил правительству “немедленно” начать реализацию национальных проектов, таких как “Семья”, “Молодежь России”, “Продолжительная и активная жизнь”, “Кадры” и “Экономика данных”. По его указанию, к концу апреля члены правительства должны определить основные подходы к подготовке этих национальных проектов.

Прогнозы Минэкономики и Центробанка относительно роста ВВП в 2024 году разнятся. Минэкономики прогнозирует рост на уровне 2,3%, в то время как Центробанк ожидает его на уровне 1,4%. Однако, согласно прогнозу ЦБ, рост ВВП в первом квартале может составить 4,3%.


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