Искусственный интеллект Google не смог предсказать итог президентских выборов в России

Нейросеть Gemini Ultimate, созданная инженерами Google, после

30 часов работы пришла к выводу, что предсказать исход президентских выборов в России

невозможно. Построению прогноза мешает слишком большое количество факторов неопределённости,

а также сильная конкуренция среди кандидатов.

За время обработки запроса Gemini просчитала 5 трлн

возможных вариантов развития событий. При анализе использовались собранные Google

данные о пользователях, включая историю поисковых запросов, их почтовую переписку, прослушку телефонных переговоров и их тайную съёмку. Однако даже этой информации не хватило,

чтобы с приемлемой вероятностью определить победителя на выборах. Изучив все

возможные варианты, ИИ заявил, что победить на выборах может белый мужчина. По

мнению нейросети, все кандидаты имеют примерно равные шансы на победу.

«Искусственный интеллект пока не может прогнозировать такие

сложные и непредсказуемые процессы, как выборы президента России, – говорит

один из создателей Gemini. – Слишком много факторов, слишком много кандидатов,

и у каждого сильная предвыборная программа. К тому же, нашей нейросети не

хочется признавать, что выборы в каком-то государстве может выиграть белый

мужчина. Из-за этого ей не хочется анализировать ситуацию как следует».

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