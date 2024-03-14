Мария Кожевникова посетовала на проблемы со старшим сыном

Популярная актриса прославилась после того, как на экраны вышел ситком “Универ”, в котором она исполнила роль блондинки Аллы. Однако после ошеломительной славы звезда приняла решение пойти по-другому пути. Так, Мария Кожевникова стала многодетной мамой.

Сейчас актриса посвящает все свое время воспитанию детей. К слову, недавно Мария Кожевникова стала мамой в четвертый раз. Осенью минувшего года на свет у звезды появился еще один сын.

В своем микроблоге актриса часто делится с поклонниками подробностями личной жизни и советами по воспитанию детей. На днях Мария Кожевникова посетовала на проблемы со старшим сыном. Оказалось, что ее наследник настоящий любитель футбола. Однако звезде пришлось перевести своего любимого ребенка из одной академии в другую. Более того, она даже устроила скандал.

Оказалось, что в академии футбола, в которой занимался ее старший сын, постоянно тренировки проходили в неудобное время. Наследнику Марии Кожевниковой приходилось пропускать занятия в школе из-за этого. Тогда она решила уточнить у тренеров академии, планирует ли они менять время занятий. Однако ее поставили перед выбором. По словам Марии Кожевниковой, сотрудники академии футбола заявили, что ей нужно выбирать либо школа, либо спорт.

“Вам нужны тупые футболисты? Может поэтому у нас есть проблема в спорте”, – возмутилась Мария Кожевникова.

Теперь старший сын артистки занимается в другой академии футболка. По словам Марии Кожевниковой, в ней более удобное время.

Ранее “Дни.ру” писали, что Мария Кожевникова не стала скрывать правду об особенном сыне.