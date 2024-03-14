 

В Мюнхене открылась выставка «Генеративное искусство»

14.03.2024, 15:33, Разное
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В здании галереи в парке Хофгартен в Мюнхене открылась выставка картин нейрохудожников, на которой экспонируются изображения, созданные с помощью генеративных нейросетей.

Экспозиция призвана «подчеркнуть общность подходов классических авторов и искусственного интеллекта».

На новой выставке рядом расположены картины Midjourney и «Сикстинская мадонна» Рафаэля, творения StableDiffusion и «Подсолнухи» Ван Гога. Автор идеи и организатор – австрийский фотограф и художник Готфрид Хельнвайн.

– Некоторые нейросетевые картины написаны так, будто автор видит «наизнанку». У них простой человек представлен комбинацией множества родственных лиц, луга для них синие, небо – зелёное, облака – серо-жёлтые… Я не желаю вмешиваться в спор о том, действительно ли нейросети так видят мир, но хочу во имя будущего искусства подчеркнуть это и возвести в особый ранг, – сказал он на церемонии открытия.

В конце марта экспозиция переедет во Франкфурт, а до конца года посетит ещё 10 городов. Организаторы ожидают, что соберут не менее 3 миллионов зрителей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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