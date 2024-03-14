 

Мнение: С чего начинается много

14.03.2024, 15:29, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пишут, что из Турции вроде бы начинается какой-то грандиозный “исход” наших беженцев и релокантов. И не по их собственной инициативе, разумеется; дело в резко изменившейся политике самой Турции. Страна “вдруг” резко ужесточила правила приёма, стала мало выдавать ВНЖ, а если и выдает, то на минимальные сроки… Беспокоюсь за нашего общего любимца, грандиозного человека-писателя Александра Петровича Никонова. Как он там? Или он все ж успел и стал, как о том мечталось товарищу Бендеру, турецкоподданным?

Я, честно говоря, еще несколько лет назад, читая у того же Никонова сладкоречивые призывы “всем переселяться в Турцию”, поскольку там и жилье дешевое, и солнце, и море, и фрукты круглый год даром, и никто не уйдет обиженным – чувствовал какой-то подвох. А уж когда после рубежной даты 2022 года основной поток устремился как раз в Турцию – подвох стал очевиден. Вопрос был лишь времени: когда именно бурный приток бестолковых чужестранцев покажется местным властям чересчур обременительным.

Ну вот, стало быть, это произошло сейчас. И это такая, без сомнения, экзистенциальная трагедия русских именно как народа: нам всем очень хочется к Югу, к морю, в более щедрый и теплый климат – но Земля слишком мала, и ужас в том, что все места уже заняты.

Всё, в общем, как в старой философской загадке про слово “много”. Гора песка – это, безусловно, много песка. А одна песчинка? – Не, это мало. – Хорошо, две песчинки? – Тоже мало. – Три песчинки? – Да ну, это считай ничто! – Четыре? – Да хватит приставать! – Пять?…..

С какого числа начинается “много” русских? Один Петрович в Турции – безусловно мало, Турция даже не почувствовала. Но беда в том, что “много” для нас всегда начинается довольно быстро. Нам (как народу) не уйти отсюда. Не стоит даже мечтать.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03 / Искусственный интеллект Google не смог предсказать итог президентских выборов в России

14.03 / Путин дал старт строительству нового блока на Ленинградской АЭС

14.03 / Топ-менеджер Сбера Белевцев: скоро у врачей появится ассистент на базе GigaChat

14.03 / В Мюнхене открылась выставка «Генеративное искусство»

14.03 / Скандалы: Был талантливым бизнесменом

14.03 / Лолита призналась, что пенсии ей хватило бы только на квартплату

14.03 / MacRumors: Apple сломала поддержку USB-хабов обновлением macOS 14.1

14.03 / Онколог назвал курение среди трех факторов развития рака почки

14.03 / Мария Кожевникова посетовала на проблемы со старшим сыном

14.03 / Австралию открыли Лазарев и Беллинсгаузен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика