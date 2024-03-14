Мнение: С чего начинается много

Пишут, что из Турции вроде бы начинается какой-то грандиозный “исход” наших беженцев и релокантов. И не по их собственной инициативе, разумеется; дело в резко изменившейся политике самой Турции. Страна “вдруг” резко ужесточила правила приёма, стала мало выдавать ВНЖ, а если и выдает, то на минимальные сроки… Беспокоюсь за нашего общего любимца, грандиозного человека-писателя Александра Петровича Никонова. Как он там? Или он все ж успел и стал, как о том мечталось товарищу Бендеру, турецкоподданным?

Я, честно говоря, еще несколько лет назад, читая у того же Никонова сладкоречивые призывы “всем переселяться в Турцию”, поскольку там и жилье дешевое, и солнце, и море, и фрукты круглый год даром, и никто не уйдет обиженным – чувствовал какой-то подвох. А уж когда после рубежной даты 2022 года основной поток устремился как раз в Турцию – подвох стал очевиден. Вопрос был лишь времени: когда именно бурный приток бестолковых чужестранцев покажется местным властям чересчур обременительным.

Ну вот, стало быть, это произошло сейчас. И это такая, без сомнения, экзистенциальная трагедия русских именно как народа: нам всем очень хочется к Югу, к морю, в более щедрый и теплый климат – но Земля слишком мала, и ужас в том, что все места уже заняты.

Всё, в общем, как в старой философской загадке про слово “много”. Гора песка – это, безусловно, много песка. А одна песчинка? – Не, это мало. – Хорошо, две песчинки? – Тоже мало. – Три песчинки? – Да ну, это считай ничто! – Четыре? – Да хватит приставать! – Пять?…..

С какого числа начинается “много” русских? Один Петрович в Турции – безусловно мало, Турция даже не почувствовала. Но беда в том, что “много” для нас всегда начинается довольно быстро. Нам (как народу) не уйти отсюда. Не стоит даже мечтать.