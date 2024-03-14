 

MacRumors: Apple сломала поддержку USB-хабов обновлением macOS 14.1

14.03.2024, 15:05, Разное
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После обновления до macOS 14.4 некоторые пользователи Mac столкнулись с проблемами, связанными с неработающими USB-хабами. Подключив их к компьютеру, пользователи обнаружили, что периферийные устройства, такие как мыши, клавиатуры и мониторы, перестали распознаваться. Об этом пишет портал MacRumors, ссылаясь на жалобы юзеров.

Эта техническая неисправность создала дополнительные трудности для пользователей Mac, особенно тем, у кого ограниченное количество USB-портов. Для многих использование компьютера без хаба стало практически невозможным. Проблема наблюдается только у некоторых пользователей, обновившихся до macOS 14.4, поскольку устройства, работающие на предыдущей версии операционной системы, продолжают функционировать без нареканий. Это затрагивает различные модели, от базовых MacBook Air до флагманских MacBook Pro.

Стало известно, что периферийные устройства продолжают работать при прямом подключении к портам Mac, но отказываются подключаться через USB-хабы. Эксперты рекомендуют воздержаться от обновления до macOS 14.4 тем пользователям, которые активно используют USB-хабы.


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