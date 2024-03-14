Онколог назвал курение среди трех факторов развития рака почки

Курение является одним из основных факторов, способствующих развитию рака почек, отмечает онколог Максим Астраханцев. По его словам, курильщики имеют высокий риск заболеть именно этим видом болезни, поэтому ключевым мероприятием является отказ от курения.

Кроме того, гипертония, избыточный вес и генетическая предрасположенность также увеличивают вероятность развития рака почек. Семейная история заболевания играет важную роль: если у близких родственников был рак почек, это увеличивает риск его возникновения, особенно в молодом возрасте.

Важно обратить внимание на симптомы, которые могут указывать на рак почек: наличие крови в моче, усталость, потерю веса, боль в спине с одной стороны, повышение температуры, потоотделение, потерю аппетита и общее недомогание.