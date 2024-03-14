 

Угроза невероятна — сенатор Тед Круз о террористической опасности в США

14.03.2024, 14:33, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

С тех пор как Джо Байден стал президентом, из-за политики открытых границ в страну нелегально попало 10,4 миллиона человек — и среди них много террористов. Теперь террористическая угроза для США выше, чем когда-либо после 11 сентября, заявил сенатор Тед Круз в эфире Fox News. Ужас не только в том, что Байден ничего не предпринимает: его администрация даже организовала перелёт 320 тысяч нелегалов из их стран в Америку.

Директор ФБР абсолютно прав: террористическая угроза для нашей страны огромна. Она больше, чем когда-либо после 11 сентября. С тех пор как Джо Байден стал президентом, в страну нелегально попало 10,4 миллиона человек. Наши открытые границы… 

Когда я бываю на южной границе — а вы знаете, я провожу там много времени, — пограничный патруль активно разыскивает представителей ХАМАС, «Хезболлы», палестинских джихадистов, террористов, пересекающих границу. 

Террористов призвали совершать акты в стилистике 7 октября. А 7 октября в Израиле было убито 1200 человек. И вот этих террористов призывают к такому же массовому убийству здесь в Соединённых Штатах. И Джо Байден и каждый демократ в конгрессе являются соучастниками. 

Они отказываются что-либо предпринимать, чтобы остановить это. И даже хуже. Дело не в том, что Джо Байден и демократы ошеломлены и не знают, как остановить этот поступающий поток. За последние две недели появились новости, что Джо Байден и  администрация Байдена перевезла 320 тысяч нелегальных мигрантов из их родных стран в Соединённые Штаты в 43 разных аэропорта. 

И мы знаем это не потому, что Байден рассказал об этом американскому народу или он рассказал об этом конгрессу. Мы узнали об этом из-за судебного процесса в соответствии с законом о свободе информации, когда они были вынуждены признать это. Но они не сообщают, о каких 43 аэропортах идёт речь, в какие города они привозят людей. 

Понимаете, они привозят людей из Венесуэлы, они перевозят людей из их родных стран в Америку, чтобы они попали сюда нелегально. Это вторжение. И это вторжение, которое нужно демократам по политическим причинам. А цена за контроль их партии — гибель людей.  

Дата выхода в эфир 13 марта 2024 года. 

 


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