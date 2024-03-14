Инсайдер рассекретил информацию о новом экране Samsung Galaxy Z Flip 6

Новый складной смартфон от Samsung Galaxy Z Flip 6 обещает ряд интересных улучшений по сравнению с предыдущей моделью. По информации издания GSMArena, он получит увеличенный внешний экран с диагональю 3,9 дюйма, что больше, чем у предыдущей модели, составлявшей 3,4 дюйма.

Источник информации, инсайдер под ником TheGalox_, также утверждает, что внешний экран будет защищен слоем Gorilla Glass Armor, что делает его более надежным. Аналогичное решение уже использовалось во флагманском смартфоне Samsung Galaxy S24 Ultra.

Galaxy Z Flip 6 получит 6,7-дюймовый основной экран, улучшенный шарнир складного механизма и новую компоновку компонентов для системы охлаждения. Что касается производительности, он, скорее всего, будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и оперативной памятью до 12 ГБ.

Сообщается, что на задней панели будет размещена пара камер с основным сенсором на 50 МП и сверхширокоугольным объективом на 12 МП. Пользователи оценят функции Galaxy AI и 7-летнюю поддержку ПО, а также увеличенную емкость аккумулятора до 4000 мАч.

Ожидается, что анонс Samsung Galaxy Z Flip 6 состоится на презентации Galaxy Unpacked в июле, вместе с другими ожидаемыми моделями – Fold 6 и Galaxy Ring.