Скандалы: Главный вор России выходит на волю досрочно

Как на это повлияла его позиция по СВО и что изменится в криминальном мире

Вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой), которого следствие признало лидером преступного мира России, выходит на свободу — суд в Краснодарском крае удовлетворил ходатайство о его условно-досрочном освобождении (УДО). Шакро завоевал авторитет в лихие 1990-е, а позднее стал одним из боссов русской мафии в Европе. После того как в 2013 году киллер расправился с прежним криминальным патриархом Асланом Усояном (Дед Хасан), Шакро занял его трон, но правил недолго. В 2016 году он был арестован, а спустя два года суд приговорил его к 10 годам лишения свободы за вымогательство. Теперь, не досидев два года Шакро выходит на свободу, однако эксперты сомневаются в том, сможет ли он вернуться на криминальный трон. Историю российского вора в законе №1 вспомнила «Лента.ру».

О том, что суд в Краснодарском крае удовлетворил ходатайство об УДО Шакро Молодого, «Ленте.ру» сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов края Мария Пирогова. По словам Пироговой, слушание прошло 13 марта в закрытом режиме. Она, однако, подчеркнула, что решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, освобождение Шакро Молодого имеет под собой несколько причин. Но не последнюю роль в этом сыграло то обстоятельство, что после начала специальной военной операции (СВО) на Украине он не стал препятствовать вербовке заключенных в российских колониях и не осуждал их участия в боевых действиях на стороне российских войск. А его позиция по этому вопросу имела большое значение. По воровским понятиям, всякому, кто живет по воровскому закону, западло (не следует) в любой форме сотрудничать с властью и Шакро мог напомнить об этом всем арестантам. Но не стал…

Впрочем, для освобождения осужденного по УДО есть и сугубо формальные причины: в прошлом году ему исполнилось 70 лет, и он стал пенсионером — то есть даже в условиях колонии его не могут привлекать к работам. Кроме того, у Шакро есть достаточно большой набор заболеваний.

По словам источника, с таким набором аргументов и при согласии администрации колонии, где осужденный отбывает наказание, любой суд поддержит ходатайство об УДО — особенно в рамках декларированной и проводящийся сейчас программы гуманизации уголовного преследования.

Правда, стоит отметить, что ранее Шакро Молодой как злостный нарушитель установленного режима содержался в отряде строгих условий содержания исправительной колонии №2 (ИК-2) в поселке Двубратский Краснодарского края и характеризировался отрицательно — как лицо, придерживающееся воровских традиций.

Тем не менее в суд поступила положительная характеристика — и администрация колонии поддержала ходатайство адвокатов осужденного, сделав упор на состояние его здоровья

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Между тем над Шакро Молодым висит угроза возбуждения уголовного дела по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ: доказательств его статуса у правоохранительных органов достаточно, чтобы в любой момент привлечь криминального авторитета к уголовной ответственности.

Так что рычаг давления на вора в законе №1 у силовиков есть, причем очень эффективный. Интересен другой момент — где будет жить Шакро Молодой после освобождения и где за ним установят административный надзор. Но тут есть нюанс — осужденный имеет гражданство Грузии, где надзор за ним невозможен.

Скорее всего, сразу после освобождения Шакро Молодой отправится на родину или в третью страну, после чего постарается больше не возвращаться в Россию

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Молодой да ранний

Захарий Калашов родился 20 марта 1953 года в Тбилиси в езидской семье. Езиды — малочисленный народ, исповедующий религию на основе зороастризма, сочетающую в себе элементы христианства, иудаизма и ислама. Езиды говорят на курдском языке и живут главным образом в северной части Ирака.

В СССР езиды занимали довольно низкое социальное положение, однако среди соплеменников Шакро с рождения был человеком далеко не последним.

Калашов происходит из рода пиров — не самого высокого в иерархии езидов, но все же знатного

Любопытно, что по происхождению он занимал более привилегированное положение, чем прежний патриарх преступного мира, вор в законе Дед Хасан. Недаром же отца Калашова звали Князем — абы кого так не назовут… Еще в молодые годы Шакро понял, что его принадлежность к езидам открывает ему большие возможности на криминальном поприще, где прославились многие его соплеменники, включая Деда Хасана.

Молодой преступник быстро пустил в ход свои криминальные таланты — и уже в 17 лет получил первый срок: суд Тбилиси приговорил Шакро к трем годам лишения свободы за кражу.

В том же году, уже в колонии, его короновали воры в законе Айваз Мирзоев (Чипи) и Джемал Микеладзе (Арсен)

В 1970-х и 1980-х Шакро получил еще четыре срока за кражи. Поскитавшись по грузинским колониям, он в итоге оказался в тюрьме Новочеркасска (Ростовская область), откуда пошла его всесоюзная известность. К началу горбачевской перестройки Шакро был судим уже пять раз, получив общий срок около 15 лет.

Лихие 90-е Калашов встретил в Москве, однако, несмотря на внушительный криминальный «багаж», Шакро, по словам вора в законе Рудольфа Оганова (Рудик), был в столице всего лишь одним из многих. Тем не менее в течение нескольких лет все главные оппоненты Калашова ушли в мир иной — причем не без посторонней помощи.

36-летнего вора в законе Мириана Мамедова (Мирон) застрелили в Котельническом переулке в начале 1996 года. Три года спустя в кафе «Мир» на 51-м километре МКАД от пуль киллеров пал 52-летний Рудик…

Со смертью каждого из них влияние Шакро только крепло — однако он сам также становился мишенью. К примеру, в июне 1994 года машину Калашова обстреляли из автомата на Рублевском шоссе. Криминальный авторитет тогда был тяжело ранен в грудь и руку.

Понимая, что жизнь его постоянно висит на волоске, Шакро в 1999 году принимает решение перебраться за границу — в Испанию. К тому времени он уже успел поучаствовать в «алюминиевых войнах» (теневом противостоянии за Красноярский и Братский алюминиевые заводы) и других громких событиях эпохи «первоначального накопления капитала».

Испанский вояж

В начале 2000-х Шакро стал одним из первых воров в законе, начавших осваивать дальнее зарубежье, занимаясь не всегда правильным, по воровским понятиям, ремеслом. Калашов и его окружение увлеклись коммерцией, а затем начали зарабатывать на всем, что принято у заграничных мафиози.

Во многом благодаря Шакро вкупе с Дедом Хасаном в криминальном мире вошла в обиход поговорка: «Где езид — там транзит».

По данным испанских правоохранительных органов, на Пиренейском полуострове Шакро руководил ОПГ «Клан одиннадцати», был одним из лидеров русско-грузинской мафии на курортном побережье Коста-дель-Соль и поддерживал связи с ОПГ в России и других странах СНГ

Испанская полиция подозревала Калашова в причастности к тяжким преступлениям, в том числе к контрабанде нефти, вымогательству, похищению людей, убийствам, а также организации преступных сообществ в России и на средиземноморском побережье Испании.

По размаху своей деятельности и капитализации Шакро сумел выйти на уровень мировой преступности, что не ускользнуло от европейской Фемиды. Впрочем, он почувствовал повышенный интерес к своей персоне и решил на время покинуть страну.

В 2005 году Калашов отправился в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где, впрочем, его все равно задержали в 2006 году и экстрадировали в Испанию. Калашова признали виновным в отмывании незаконно полученных средств и создании ОПГ. Приговор — семь с половиной лет лишения свободы и штраф 20 миллионов евро.

Но беда не приходит одна. Пока Шакро отбывал срок в Испании, в родной Грузии начались гонения на воров в законе — одна лишь принадлежность к элите организованной преступности стала тяжким уголовным преступлением.

Кроме того, грузинская Фемида признала Калашова виновным в похищении американского бизнесмена Алекса Крейна, одного из совладельцев московского казино «Кристалл»

Предприниматель до сих пор числится пропавшим без вести, а его доля отошла Шакро. В итоге за былые «заслуги» грузинская Фемида приговорила Калашова к 18 годам тюрьмы.

29 октября 2014 года, выйдя из испанской тюрьмы, криминальный авторитет благодаря двойному гражданству сумел приехать в Россию. Впрочем, все эти годы над ним так и висела дамокловым мечом угроза экстрадиции в Грузию.

Да здравствует король!

В начале 90-х Шакро активно помогал своему соплеменнику Деду Хасану — и во многом благодаря Калашову последний в начале 2000-х стал патриархом преступного мира России. Однако агрессивная политика Хасана в конечном итоге привела к открытому противостоянию с грузинскими воровскими кланами.

Их лидерами считаются воры в законе Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский) и Тариэл Ониани (Таро). Жертвой этой войны в итоге стал и сам Дед Хасан. 16 января 2013 года он был убит снайпером на выходе из столичного ресторана «Старый Фаэтон». Затем последовали убийства других криминальных авторитетов.

В то же время Шакро в глазах преступного мира с воровской войной не ассоциировался, поскольку, оказавшись за границей, своевременно дистанцировался от босса всех боссов Хасана. При этом у самих участников тех событий была примерно одинаковая позиция: Шакро выйдет — он нас рассудит.

Фактически все 1,5 года с убийства Хасана и до возвращения Шакро в Россию за ним негласно был зарезервирован воровской трон. Впрочем, понимали это не только бандиты, но и силовики. В октябре 2014 года, едва самолет с Калашовым приземлился в России, авторитета буквально от трапа отвезли в здание МВД на Житной улице — и после беседы отпустили на все четыре стороны.

О чем говорили с Шакро высокопоставленные полицейские — остается загадкой

Вероятнее всего, в обмен на невыдачу его Грузии вор в законе согласился на взаимодействие с силовиками, которым куда проще контролировать преступный мир через «единое окно», чем разбираться с многочисленными мини-боссами. В пользу этого говорит тот факт, что Калашова Грузии так и не выдали.

Ко всему прочему, оказавшись в Москве, новоявленный король преступного мира получил все и сразу — то, о чем в испанской тюрьме мог только мечтать. О положении Шакро можно судить хотя бы по названию заведения, в котором расположился его «головной офис».

Если Дед Хасан скромно «ютился» в ресторане «Старый Фаэтон» на Большой Никитской, то Шакро занял историческое здание Golden Palace — некогда знаменитого казино, а ныне развлекательного центра на 3-й улице Ямского поля.

Любопытно, что на последнем процессе следователи (а позже и судья) заявили о том, что Шакро, вернувшись в Россию, стал лидером ее преступного мира. По факту же получается, что занять преступный трон он смог, получив карт-бланш от Житной.

Получил за беспредел

Казалось бы, Шакро в этой ситуации оставалось просто почивать на лаврах и периодически выступать в роли рефери в воровских разборках. Однако на практике все сложилось иначе. По данным следствия, в феврале 2015 года Калашов поручил своему охраннику Батыру Бекмурадову (Бек) и ближайшему соратнику, криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (Итальянец) создать преступные группы для вымогательства денег и имущества у бизнесменов.

На деньги Шакро его подручные купили ЧОПы «Защитник» и «Заслон», чтобы получить легальную возможность обзавестись оружием. Обе охранные компании сформировали из представителей преступного мира, бывших спортсменов и людей с опытом боевых действий.

В конце того же 2015 года бойцы Шакро показали себя во всей красе, устроив перестрелку у ресторана на Рочдельской улице в Москве

Бандиты вымогали 8 миллионов рублей у хозяйки заведения Жанны Ким. Она, по их версии, задолжала деньги знакомой Шакро дизайнеру Фатиме Мисиковой. На переговоры с Ким в тот роковой день отправился Итальянец с охранниками. Между ними, адвокатом Жанны Ким Буданцевым (офицером КГБ в отставке) и его товарищами возник конфликт, закончившийся перестрелкой. Двое были убиты, семеро ранены.

Эта перестрелка запустила маховик событий, который до сих пор не остановился. Трех полицейских, оказавшихся на месте стрельбы, осудили за халатность.

Трое высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России (СКР) — замглавы столичного главка ведомства Денис Никандров, глава управления собственной безопасности Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов — также были осуждены после получения взятки от Шакро за освобождение Итальянца, арестованного после стрельбы на Рочдельской.

Кроме того, 12 лет колонии строгого режима за взятки от Шакро получил бывший начальник Никандрова, экс-руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов

В свою очередь, Шакро, по решению Никулинского суда Москвы, 29 марта 2018 года получил 9 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Его приближенный Итальянец был приговорен к 8 годам и 10 месяцам колонии.

После процесса над Калашовым у многих осталось какое-то послевкусие глупости. Как же так? Король преступного мира — и попался на вымогательстве у рестораторши, причем сумма-то невелика, учитывая масштаб и влияние Шакро. Более того, могущественный вор в законе попал в этот крутой переплет из-за женщины!

Но подвело Шакро вовсе не это. Дело в том, что по своему менталитету Калашов так и остался вымогателем из 90-х, привыкшим к тем методам, которые когда-то принесли ему авторитет в преступном мире.

Но пока он покорял Европу, правила игры в криминальном мире России кардинально изменились. Даже при том, что силовики, по всей видимости, заключили с Шакро негласный договор — перестрелка с трупами в пяти минутах ходьбы от Дома Правительства выглядела совсем уж дико.

Ко всему прочему Калашов оказался фигурантом громкого антикоррупционного дела в отношении генералов СКР, которых обвинили в помощи Итальянцу. А участие в этом деле ФСБ не давало Шакро шансов избежать тюрьмы.

«На кону единство семьи»

Четыре года после приговора о Шакро Молодом не было вестей — он тихо отбывал свой срок в исправительной колонии №2 (ИК-2) в поселке Двубратский Краснодарского края. Вновь он заявил о себе лишь в феврале 2022 года, незадолго до начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

О «прогоне» (воровском послании), в котором 68-летний Шакро Молодой обратился к российским криминальным авторитетам, информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм» сообщило 7 февраля. В нем вор в законе призвал авторитетов остановить войну воровских кланов, которая продолжалась последние 14 лет. По его словам, это жестокое и кровавое противостояние грозило вымиранием всей российской мафии.

По данным ИА, своим посланием Шакро Молодой решил положить конец войне, из-за которой воровской мир оказался на грани катастрофы. Корни этого конфликта уходят в 2000-е годы, когда началось противостояние воров в законе Вячеслава Иванькова (Япончик) и Аслана Усояна (Дед Хасан), с одной стороны, и Тариэла Ониани (Таро) — с другой.

Удалось ли Шакро Молодому примирить воровской мир, доподлинно неизвестно: две недели спустя после его «прогона» началась СВО, ознаменовавшая собой новый этап в жизни страны. На этом фоне старые воровские разборки явно потеряли свою актуальность.

И вот теперь Шакро Молодой выходит на свободу — но чем это обернется для преступного мира?

На этот вопрос «Ленте.ру» ответил криминолог, доцент Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев.

По его словам, никаких заметных изменений в криминальном мире не произойдет, ведь Шакро Молодой уже немолод — ему под 70.

И Шакро Молодой — это представитель старой, классической кавказской группировки, эдакой нашей версии знаменитой итальянской коза ностра

Такие воры существовали с советских времен, но сегодня их время ушло. Они были последователями традиций, но быстро встали на путь коммерции и превратили преступность в бизнес.

Причем Шакро Молодой, замечает Сергеев, никогда не был лидером всего преступного мира: его первенство регулярно оспаривалось даже внутри его собственного клана — что говорить про другие группировки. И по выходе Шакро в лучшем случае будет лидером своего клана.

Владимир Шарапов

Оригинал материала: “Lenta.ru”