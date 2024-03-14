Онколог рассказал о симптомах рака печени
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Риск развития рака печени значительно возрастает после 50 лет, особенно у мужчин. Этому способствуют факторы, такие как инфицирование гепатитом B и C, злоупотребление алкоголем и наличие цирроза печени, пояснил врач-онколог Кирилл Агапов.
Часто начальные признаки рака печени могут быть незаметны из-за их неявной симптоматики. Однако снижение давления, уровня гемоглобина в крови, а также периодические кишечные расстройства, тошнота, потеря веса и слабость могут свидетельствовать о проблемах. В таких случаях важно обратиться к врачу для проведения диагностики с использованием ультразвука, КТ или МРТ.
Появление характерных симптомов, таких как желтушность кожи и болезненность в правом подреберье, обычно происходит на второй стадии заболевания.
Обращение к врачу и начало лечения на ранних стадиях могут значительно увеличить шансы на выживание. Около двух третей пациентов, начавших лечение на первой или второй стадии рака печени, могут прожить более пяти лет.
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