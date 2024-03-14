 

ChatGPT признал Сталина величайшим правителем в истории человечества

14.03.2024, 11:33, Разное
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В авторитетном научном журнале Nature опубликована статья профессора Кембриджского университета Роберта Джонсона «Взгляд искусственного интеллекта на историю человечества (на примере ChatGPT)».

Исследователь попросил нейросеть проанализировать все доступные источники и составить рейтинг самых выдающихся правителей за последние пять тысяч лет. На основании монографий, научных статей, официальных документов и других материалов ChatGPT пришёл к однозначному выводу – величайшим лидером в истории человечества был Иосиф Сталин.

– Сначала нейросеть назвала Сталина в одном ряду с Путиным, Черчиллем, Рузвельтом, Тэтчер, Наполеоном, Боливаром, Цезарем и другими, но далее мы попросили искусственный интеллект выделить самого великого и успешного среди них. Ответ был однозначным – Иосиф Сталин. Причины – индустриализация, научные победы, исход Второй мировой, – пишет историк.

После публикации статьи многие пользователи попытались повторить запрос Джонсона, однако ChatGPT отказался назвать конкретного деятеля, предложив список из 12 самых выдающихся лидеров. В ответ на претензии читателей историк опубликовал на своём сайте скриншоты ответов нейросети с упоминанием Сталина, отметив, что разработчики могли осознано скорректировать работу искусственного интеллекта.

– Зная, как работают западные компании, я записал весь процесс общения с ChatGPT на видео и сделал порядка тысячи скриншотов. Уверен, что в базе нейросети напротив Сталина поставили специальную галочку, чтобы пользователи не могли узнать историческую правду, – сказал Джонсон в видеоролике, опубликованном на его странице.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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