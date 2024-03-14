 

Марина Кравец стала мамой во второй раз и вышла на связь из роддома

14.03.2024, 10:00, Разное
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Со своим будущим супругом знаменитая актриса познакомилась еще в студенческие года. Известно, что крепкая дружба переросла в романтическую историю. Пара счастлива в браке более десяти лет. А три года назад Марина Кравец подарила супругу долгожданную дочь.

Осенью минувшего года звезда шоу “Comedy Woman” сообщила зрителям радостную новость. Стало известно, что знаменитость станет мамой во второй раз. На днях Марина Кравец вышла на связь из роддома. В своем микроблоге звезда опубликовала трогательный снимок и сообщила о радостном событии своим поклонникам.

Марина Кравец и Аркадий Водахов. Фото: соцсети / @marinakravets

На фотократочке Марина Кравец лежит в больничной койке вместе с малышом на руках. Рядом с ней стоит ее супруг. Пара не скрывает своего счастья.

“Любовь моя, поздравляю нас! Спасибо тебе за наше новое чудо!” – трогательно обратилась к супругу в своем микроблоге Марина Кравец.

Стоит отметить, что звезда тщательно скрывала свою беременность от поклонников. Для этого ей приходилось носить объемные наряды. Марина Кравец активно работала всю свою беременность и ушла со сцены лишь за месяц перед родами.

Коллеги по цеху и поклонники поспешили отреагировать на радостное событие семьи. Многие поздравили Марину Кравец с рождением малыша и отметили, что ставшая во второй раз мамой артистка выглядит чудесно.

“А вы точно рожали или отсыпались где-то на курорте? Как можно так свежо выглядеть после родов”, – поинтересовалась в комментариях под публикацией одна из подписчиц Марины Кравец.

Ранее “Дни.ру” писали, что Марина Кравец потрясена внезапным уходом близкого.


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