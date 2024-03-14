Букмекерским конторам напомнили о запрете принимать ставки на победителя президентских выборов

Федеральная налоговая служба напомнила букмекерским конторам о запрете принимать ставки на исход президентских выборов .

Соблазн заработать на главном политическом событии года может привести к отзыву лицензии, подчеркнул регулятор.

Запрет принимать ставки на исход высококонкурентных и малопредсказуемых политических событий прямо проистекает из действующего федерального законодательства. Таким образом государство с одной стороны заботится о кармане граждан (подобные ставки считаются крайне рискованными), а с другой стороны исключает внешнее влияние на процесс волеизъявления.

– Ставить на выборы – это как плевать на асфальт или читать книгу в метро, то есть совершенно неуместно и общественно порицаемо. Но есть, к сожалению, и те, кто этого не понимает по-хорошему. Из-за них приняты соответствующие законы, – поясняет политолог Станислав Дюмин.

В ФНС в свою очередь отмечают, что букмекеры «в целом хорошо исполняют» запрет принимать ставки на победителя президентских выборов – с начала 2000-х годов такие случаи происходят реже и реже. В то же время сохраняется риск, что наиболее азартные россияне продолжат делать такие ставки в подпольных конторах.

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