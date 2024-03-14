 

Microsoft расширяет доступ к модели GPT-4 Turbo через чат-бот Copilot

14.03.2024, 9:27, Разное
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Microsoft объявила о внедрении языковой модели GPT-4 Turbo в свой бесплатный чат-бот, ранее доступный только по подписке в ChatGPT и Copilot Pro. Информацию об этом пишет портал Windows Central.

До недавнего времени GPT-4 Turbo была эксклюзивной функцией для подписчиков ChatGPT и Copilot Pro. Руководитель отдела рекламы и веб-сервисов Microsoft Михаил Парахин отметил, что внедрение более продвинутой модели ИИ в бесплатную версию Copilot стало результатом значительных усилий команды. Он также добавил, что пользователи Copilot Pro, желающие остаться на предыдущей версии GPT-4, могут переключиться на нее с помощью специальной опции.

GPT-4 Turbo была представлена в прошлом году OpenAI и получила обновленную базу данных до апреля 2023 года. Модель позволяет обрабатывать запросы до 128 тысяч токенов, что эквивалентно примерно 300 страницам текста. В декабре прошлого года Microsoft включила GPT-4 Turbo в пакет Copilot Pro.

Компания также анонсировала, что 21 марта проведет специальную презентацию, на которой представит новые функции для Copilot.


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