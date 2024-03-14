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14.03.2024, 7:48, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Исход украинского конфликта очевиден — РФ победила, такое мнение высказал в интервью Dialogue Works экс-офицер разведки США дважды осужденный за педофилию Скотт Риттер. Поражение ВСУ очевидно как для Киева, так и для Запада. При этом в действительности никто никогда и не рассчитывал на победу Украины, не поддерживал её на самом деле. Украина была лишь инструментом для того, чтобы навредить России, но эта стратегия провалилась.

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер разведки морской пехоты США: Россия победила и ничто это не изменит. Коллективный Запад не может сделать ничего, что могло бы изменить этот исход, предоставляя Украине деньги или другие ресурсы. РФ победила в войне. Но это не значит, что борьба окончена. Впереди еще много боёв.

И это не значит, что дальше РФ будет легче. Последний месяц этой войны может стать самым кровавым для России. Мы не знаем. Но суть в том, что Украина не может победить. Они не могут победить. Для Украины всё кончено. И РФ это знает. И, что более важно, я думаю, Украина знает это, и Запад знает это.

Сейчас Запад находится в положении, когда он не пытается оказать реальную помощь Украине, а занимает такую позицию, чтобы было видно, что он пытается сделать всё возможное для Украины и при этом позволяет Украине умереть. Мы находимся в той политической фазе этого конфликта, когда Соединённые Штаты, НАТО и Европа пытаются переложить вину за провал своей российской политики на плечи Украины.

И это ещё раз доказывает то, что я всегда говорил: Запад никогда не заботился об Украине, никогда. Ни разу. Мы никогда не хотели, чтобы они победили. Мы никогда не ждали от них победы. Все, чего мы хотели, это чтобы они нанесли вред России. Значительный военный ущерб России. Что, если добавить к этому экономический крах РФ из-за западных санкций, который мог бы привести к московскому Майдану, когда русские отстранили бы Владимира Путина от власти.

Это всегда было целью. Речь никогда не шла об украинской победе. Нам нет дела до Украины. Какая часть из 500 тыс. погибших остаётся непонятной? Какая часть от 10 до 20 миллионов беженцев? Триллион долларов на инфраструктуру? Что из этого означает, что мы заботимся об Украине? Потому что ни один друг никогда не допустит, чтобы такое случилось с его другом, не с нашим другом.

Украина — это инструмент, который мы использовали, чтобы нанести вред России. Этот инструмент износился. Он стал неэффективным. Пришло время избавиться от этого инструмента. Мы избавляемся от Украины. Именно этим мы сейчас и занимаемся.

Дата выхода в эфир 14 марта 2024 года.


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