Рупор кремлевской пропаганды: Бионический протез

В прошлом году, в том числе и читатели моего канала, собирали Владу (на фронте ему оторвало часть руки) на современный протез руки. Протез хорошо прижился. Механика пальцев впечатляет. Уже почти киберпанк. Будущее как-то незаметно наступило.

Вещь конечно не дешевая, но на мой взгляд необходимо стремиться к тому, чтобы любой наш военный потерявший руку или ногу на фронте мог рассчитывать на получение таких современных и функциональных протезов. Само собой необходимо поддерживать подобные разработки, стремясь как к повышению их функциональности при бытовом использовании, так и повышению их доступности для обычных граждан.

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