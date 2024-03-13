Очень простая, но невероятно симпатичная: подводка для глаз «щенячий взгляд» – как сделать и кому подходит

Простота и непосредственность – вот что делает эту подводку для глаз такой очаровательной. Эта техника макияжа пришла к нам из Южной Кореи и сразу же завоевала женские сердца по всему миру своей игривостью, которая идеально подходит для создания очаровательного образа.

Хит из Южной Кореи

Подводка “щенячий взгляд” открывает совершенно новую страницу в мире макияжа. Забудьте о соблазнительном “кошачьем глазе”, который подчеркивают хищную женскую природу! Этот модный хит добавит вашему образу нотки невинности и беззащитности, которые свойственны взору милых щенков.

Свежий тренд, родившийся в Южной Корее, завоевал модный мир своей необычной, но невероятно милой концепцией. В то время как западная культура долгие годы предпочитала драматичные и поднимающиеся вверх стрелки, корейский хит позволяет отойти от классики и обратиться к более натуральному и мягкому виду, экспериментируя с формой глаз и выражением взгляда.

Что такое “щенячий взгляд”

Puppy Dog Eyeliner – свежий тренд в макияже, который вдохновлен непосредственным и трогательным взглядом щенка. В отличие от стрелки “кошачий глаз”, которая поднимается вверх на внешнем уголке глаза и придает взгляду хищную остроту, “щенячья” подводка направлена вниз, что делает взгляд более открытым и милым.

Преимущества свежего тренда

Итак, каковы же плюсы корейского хита, который покорил сердца как юных, так и зрелых красавиц, следящих за модой и косметическими новинками:

Этот вид подводки подчеркивает естественную форму глаза, делая взгляд более открытым и милым. Отход от традиционных острых стрелок к более нежным линиям дает возможность создать менее агрессивный и более приветливый образ. “Щенячий взгляд” за счет подчеркивания нижнего края глаза помогает визуально его увеличить, что придает лицу более молодой и свежий вид. В отличие от строгих и требующих точности кошачьих стрелок, “щенячий взгляд” прост в исполнении. Для него не требуется идеальная симметрия или резкое вытянутая линия, что делает этот вид подводки более доступным для новичков в макияже. Эта подводка подходит практически для любой формы глаз и может адаптироваться к различным стилям макияжа, от естественного и дневного до более насыщенного и вечернего.

“Щенячий взгляд” предоставляет прекрасную возможность отразить свою уникальность через нежный и игривый стиль макияжа.

Кому подходит подводка “щенячий взгляд”

Забавное название Puppy Dog Eyeliner говорит само за себя: техника предполагает мягкий, проведенный лайнером, контур, который спускается вниз по краю глаза.

Если у вас нависшее веко или маленькие глаза, этот способ их подведения может стать вашим любимым: он мастерски маскирует эти особенности и моментально делает взгляд более выразительным.

Кроме того, этот стиль будет уместен для женщин, желающих визуально омолодить свой образ, так как он придает взгляду особое очарование.

Юные модницы также обожают эту подводку, позволяющую визуально увеличить глаза. К тому же она позволяет выглядеть стильно, но не слишком вызывающе.

Как сделать модную подводку

Начните с выбора подводки: лучше всего подойдут жидкие или гелевые с очень тонким аппликатором. Вот простая инструкция по созданию “щенячьей” подводки:

Для начала, подготовьте веко: нанесите базу под тени или консилер, чтобы обеспечить долговечность макияжа. Аккуратно начертите тонкую линию вдоль верхнего ресничного края, следуя естественной линии роста ресниц. Приблизившись к внешнему уголку глаза, направьте хвостик немного вниз, продолжая естественную дугу вашего глаза. Не поднимайте линию вверх, как при создании “кошачьей” подводки. Аккуратно затушуйте линию, особенно в ее внешней части, для более мягкого и естественного эффекта. Добавьте немного серых теней под нижнее веко и серебра во внутренние уголки, чтобы придать глазам немного сияния. Завершите образ тушью, акцентируя внимание на нижних и верхних ресницах для создания идеального “щенячьего” взгляда.

Этот вид макияжа рекомендуется тем, кто хочет отойти от традиционной стрелки “кошачий глаз” и ищет более мягкую и менее вызывающую альтернативу для повседневного использования.

Эксперименты с толщиной подводки

Вы можете провести тонкую линию для естественного макияжа, идеально подходящую для повседневной носки. Но если вам нужен более эффектный образ, то можете увеличить толщину штриха и использовать насыщенный черный цвет, чтобы усилить эффект.

Экспериментируйте с разной длиной и шириной подводки, чтобы найти комбинацию, которая наилучшим образом соответствует вашему стилю.

Бесконечные возможности

Очарование этого тренда заключается не только в особой технике мейкапа, но и в возможности играть с разными цветами и текстурами при нанесении линии. Если вам нравится более смелый образ, то выбирайте подводку ярких цветов, например фиолетовую или синюю.

Предпочтительнее использовать водостойкие формулы, чтобы продлить срок действия макияжа. Самое главное – выбрать то средство, с которым вам будет наиболее комфортно.

Используя Puppy Dog Eyeliner, каждая женщина может экспериментировать с образами, ведь макияж – это нечто большее, чем просто красота. Это возможность выразить свою индивидуальность и внутреннее “я”!