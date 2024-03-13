Мнение: Голодающие французы и 217 прививок от ковида

1. Борьба против России вынудила европейцев начать экономить на еде. Цены на многие продукты стали неподъёмными. Блогер Genby пишет (ссылка):



Потребление еды во Франции за 2 года СВО сократилось почти на 17%.

Цены на продовольствие во Франции с 2021 года они выросли на 22%. И это без учета все еще высоких цен на энергоносители во Франции.

Результатом такого роста затрат стало снижение потребления продуктов питания во Франции почти на 17%, что стало самым большим снижением в стране с момента начала сбора данных в начале 1980-х годов. До сих пор спад (т. е. падение от пика к минимуму) потребления продуктов питания никогда не превышал 4%. И даже когда достигало этого уровня, оно быстро возвращалась назад.

Однако сегодня мы наблюдаем устойчивое и беспрецедентное в истории снижение потребления продуктов питания в стране. Современная Франция никогда не испытывала такого удара по базовому уровню жизни.

Французские цифры совпадают с данными, которые мы имеем в Великобритании. Недавнее исследование показало, что каждый седьмой британец пропускает прием пищи из-за роста цен на продукты питания. Опрос, проведенный во Франции, показал, что 57% людей сократили потребление мяса, что особенно заметно в культуре с плотоядной диетой.

В чем причина роста цен на продукты питания? Скорее всего, можно указать на нехватку удобрений. Всемирный экономический форум отмечает, что Россия и Беларусь входят в число крупнейших в мире источников минеральных удобрений. Когда Запад ввел санкции против России, он попытался создать льготы для некоторых видов удобрений, но бюрократическая волокита привела к тому, что импорт резко упал, а цены на удобрения резко выросли. Отсюда и рост цен на продукты питания.

Западные публицисты связывают недавние волны беспорядков и протестов в Европе именно с высокими ценами на еду и энергию. И тут не поспоришь: дефицит базовых продуктов является серьёзной угрозой стабильности. Неурожаи во Франции стали одним из поводов к началу Французской революции в 1789. Небольшие перебои с поставками хлеба из-за снежных заносов помогли нашим врагам запустить процесс революции в России в 1917. Наконец, главной причиной недовольства властями в позднем СССР были именно холодильники: «почему у меня в холодильнике пусто, а секретарь райкома каждый день обжирается мясом и икрой?».

2. Полагаю, французов утешит тот факт, что голодание полезно (ссылка):



Ученые показали, как несложная схема питания приводит к снижению показателей метаболических нарушений, замедляет старение иммунной системы и способствует другим улучшениям. За 3-4 месяца участникам эксперимента удалось снизить свой биологический возраст на 2,5 года. Результаты вновь указывают на пользу голодания для укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний. <…>

Чтобы эксперимент был легко выполнимым для всех людей, ученые разработали простую схему питания: в течение пяти дней рацион имитирует голодание организма, а далее оставшийся месяц человек питается в обычном режиме. Участники исследования выполняли циклы 5/25 в течение трех или четырех месяцев. Группа контроля питалась обычной или средиземноморской диетой. Выводы исследования опубликованы на сайте EurekAlert.

Во время голодания в течение пяти дней участники ели растительные супы, энергетические батончики и другие продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров и низким содержанием калорий. Это имитировало эффекты голодания на воде, но насыщало организм необходимым количеством питательных веществ и витаминов.

Голодание привело к снижению показателей резистентности к инсулину, сокращению жировых отложений в брюшной полости и ткани печени, а также снижению признаков старения иммунной системы.

В результате биологический возраст участников снизился на 2,5 года.

«Это простая диета, которая может помочь людям снизить риски хронических заболеваний и улучшить здоровье без значительных изменений в образа жизни», — прокомментировал соавтор работы Вальтер Лонго. Потенциально, такой режим питания может быть полезен в профилактике диабета, рака, болезней сердца.

Мне эти успокаивающие статьи напоминают шутку времён лихих девяностых: «из бесплатной медицины можем предложить лечебное голодание и уринотерапию».

3. Смелый эксперимент провёл немецкий предпенсионер (ссылка):

В марте 2022 года 62-летний мужчина в Германии был пойман полицией из-за многочисленных доз прививки от COVID. Его подозревали в том, что он прививался более 90 раз, чтобы получить карточки вакцинации и продать их людям, которые не хотели вакцинироваться. Расследование не привело к уголовным обвинениям, но заинтересовало ученых. Они изучили организм мужчины и обнаружили, что даже после получения огромного количества доз вакцины от коронавируса, его иммунная система не была истощена. Его иммунные клетки проявляли такую же эффективность и активность против SARS-CoV-2, что и в контрольной группе. Более того, у этого человека не было побочек, и он не болел коронавирусом.

Мужчина утверждал, что получил 217 прививок от коронавируса, из которых более половины можно подтвердить клиническими записями. Большинство из них представляли собой дозы мРНК, а также небольшое количество AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sanofi. Все прививки были получены в течение 29 месяцев, но большинство из них было сделано в течение девяти месяцев, начиная с середины 2021 года. Исследователи из Университета Фридриха-Александра Эрланген-Нюрнберг связались с этим человеком и пригласили пройти различные тесты.

Один из ключевых вопросов, который волновал ученых, — страдал ли мужчина от так называемого «иммунного истощения». Когда люди начали получать третью, четвертую или пятую дозу вакцины против COVID, некоторые исследователи предположили, что воздействие на иммунную систему одного и того же антигена в течение короткого периода времени может быть вредным. Эта идея возникла на основе наблюдений за пациентами, страдающими хроническими вирусными инфекциями, такими как ВИЧ. <…>

Анализы крови, проведенные как недавно, так и за последние пару лет, показали необычайно высокие уровни антител и Т-клеток, нацеленных на SARS-CoV-2. При исследовании общих ответов Т-клеток на другие антигены иммунные клетки мужчины были так же эффективны, как и у контрольных испытуемых. Это говорит о том, что иммунная система не была утомлена или истощена и могла бороться с патогенами.