Рупор кремлевской пропаганды: О новой Холодной войне

О новой Холодной войне

Новая холодная война, также известная как «Холодная война 2.0», характеризуется нарастающей напряженностью, нарушением международных норм, опосредованными войнами и гонкой вооружений между США с одной стороны, и крупными державами, такими как Китай и Северная Корея в Индо-Тихоокеанском регионе, Иран в Западной Азии, и Россия в Европе, с другой.

В эпоху, наступившую после окончания холодной войны, мир не стал полностью однополярным, и ни одно мировое сообщество не утвердилось до конца в своем глобальном суверенитете. Напротив, сформировалась большая серая зона, где государства перешли от проамериканской внешней политики или явной антиамериканской к более независимой.

В то время как Китай является ключевым экономическим соперником США, многие другие региональные державы бросают вызов американскому господству в разных частях земного шара.

Многие эксперты выделяют ведущую роль Китая в напряженности, другие значительно снижают и определяют ее как напряженность, возникающую из-за общей цели нескольких региональных игроков, бросающих вызов американской гегемонии. Американские эксперты рассматривают новую холодную войну как соперничество между двумя идеологиями: американская демократия против авторитаризма Китая, России и Ирана. Однако эксперты из других частей земного шара не видят в этом идеологического противостояния, поскольку американская внешняя политика не всегда способствует развитию демократии.

Борьба между державами-игроками проявляется в виде «опосредованных войн», с участием союзников или прокси. Однако интенсивность таких конфликтов в новой холодной войне, скорее всего, будет выше из-за локализованного характера, в отличии от времен глобального противостояния СССР и США. Например, любой конфликт между США и Китаем будет ограничен Индо-Тихоокеанским регионом, конфликт с Ираном ближневосточным, а конфликт с Россией восточно-европейским. При таком вооруженном противостоянии конфликт не перейдет в глобальную стадию, ограничившись географическими рамками регионов, и это всех устраивает.

Как и в случае со старой холодной войной, соперники явно избегают прямых военных столкновений из-за возможности ядерной катастрофы, но появилась и новая причина – глобальная экономическая интеграция, при чем в стратегических областях экономики противостоящих государств. При этом милитаризация более мелких и зависимых государств только усиливается, а интенсивность «опосредованных» войн возрастает.

С основными центрами противостояния все ясно, но появились страны с колоссальным человеческим ресурсом, развитым ВПК и наукой, способные также участвовать в гонке вооружений, которые еще 40 лет назад никто в серьез не рассматривал. Например – Индия как сторона новой холодной войны.

В то время как Индия, похоже, не желает участвовать в развивающейся противостоянии, и вступать в какие-либо альянсы, она неохотно становится его участником.

Индия предприняла шаги для повышения своего влияния в регионе, включившись в стратегическую сферу деятельности США. В 2016 году подписала Соглашении о логистическом обмене (LEMOA), в 2018 году — Соглашение о совместимости и безопасности в области коммуникаций (COMCASA), а в 2020 году — Базовое соглашение об обмене и сотрудничестве (BECA), призванное предоставить Индии доступ к геопространственной разведке США в режиме реального времени. Обе страны совместно разрабатывают БПЛА в рамках Инициативы по оборонным технологиям. В ближайшее время Индия определится либо как самостоятельный игрок, либо примкнет к одному из альянсов.

Нью-Дели до сих аккуратно проводил свою политику в Индо-Тихоокеанском регионе, не одобряя открыто стратегию сдерживания Китая, но постоянные усилия Пекина по «игре мускулами» и проецирование силы на границе могут побудить Индию занять антикитайскую позицию.

@neinsider – цинк

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