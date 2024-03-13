 

Экс-глава Министерства внутренней безопасности США – мы — в самом уязвимом положении со времён 11 сентября

13.03.2024, 19:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Миграционный кризис на южных рубежах Соединённых Штатов стал для многих группировок по всему миру возможностью заслать своих людей в страну — и у них могут быть самые разные мотивы, заявил в эфире Fox News бывший и. о. министра внутренней безопасности США Чед Вулф, комментируя недавние откровения директора ФБР о связях между орудующими в Мексике контрабандистами и «Исламским государством»*. По мнению Вулфа, на данный момент Америка оказалась в самом уязвимом положении со времён терактов 11 сентября.

Итак, директор ФБР Крис Рэй теперь бьёт тревогу по поводу того, что нашу границу пересекают потенциальные террористы, и подтверждает, что одна из ужасных группировок, занимающихся переправкой людей  через границу, имеет связи с ИГ*.

А с нами на связь выходит бывший исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности Чед Вулф. Доброго вам утра, Чед!

ЧЕД ВУЛФ, бывший и. о. министра внутренней безопасности США: Доброе утро!

Итак, вчера главы шести разведывательных ведомств дали показания об угрозах мирового масштаба — а ведь, чтобы на них посмотреть, далеко ехать не нужно: достаточно лишь добраться туда, к границе между Техасом и Мексикой. А это ведь проблема.

ЧЕД ВУЛФ: Именно так. И мы ведь уже три года говорим и продолжаем говорить о приходящих из-за нашей южной границы угрозах для национальной и общественной безопасности — ну а теперь, как все уже поняли, директор ФБР заговорил о связи между контрабандистскими группировками и ИГ. И не будем забывать: господин Рэй ещё в декабре прошлого года предупреждал, что у него повсюду горят тревожные сигналы: он уже давно обсуждает тему угроз, которые идут из-за южной границы. И знаете, по моему личному мнению, мы сейчас в самом уязвимом положении со времён терактов 11 сентября, учитывая, какое число угроз перед нами встаёт — особенно в том, что касается южной границы.

И знаете, Чед, мы же часто говорим о том, как картели переправляют людей через границу. И что же ими движет? Они просто на этом хорошо зарабатывают. Но что же движет другими контрабандистами — и группировкой, о которой говорилось в конгрессе? Там, как я понял, речь шла о некоем турецком контрабандисте, имеющем связи с ИГ? Что же ими движет? Они тоже зарабатывают? Или это всё для того, чтобы заслать в страну нехороших людей?

ЧЕД ВУЛФ: Это — хороший вопрос, а ответ на него в том, что мы точно не знаем. Считаю важным не забывать, что за три первых года президентства Байдена было поймано более 350 лиц, обвиняемых или подозреваемых в терроризме; сравните эту цифру с показателями за все четыре года президентства Трампа, когда таких людей поймали всего 11. И на мой взгляд, это говорит о том, что различные лица и группы по всему миру считают, что настало время воспользоваться действующим на нашей южной границе мягким режимом, дабы незаконным образом доставить в страну людей, — и мотивы у них могут быть самые разнообразные.

Дата выхода в эфир 12 марта 2024 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.


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