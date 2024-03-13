Экс-глава Министерства внутренней безопасности США – мы — в самом уязвимом положении со времён 11 сентября

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Миграционный кризис на южных рубежах Соединённых Штатов стал для многих группировок по всему миру возможностью заслать своих людей в страну — и у них могут быть самые разные мотивы, заявил в эфире Fox News бывший и. о. министра внутренней безопасности США Чед Вулф, комментируя недавние откровения директора ФБР о связях между орудующими в Мексике контрабандистами и «Исламским государством»*. По мнению Вулфа, на данный момент Америка оказалась в самом уязвимом положении со времён терактов 11 сентября.

Итак, директор ФБР Крис Рэй теперь бьёт тревогу по поводу того, что нашу границу пересекают потенциальные террористы, и подтверждает, что одна из ужасных группировок, занимающихся переправкой людей через границу, имеет связи с ИГ*.

А с нами на связь выходит бывший исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности Чед Вулф. Доброго вам утра, Чед!

ЧЕД ВУЛФ, бывший и. о. министра внутренней безопасности США: Доброе утро!

Итак, вчера главы шести разведывательных ведомств дали показания об угрозах мирового масштаба — а ведь, чтобы на них посмотреть, далеко ехать не нужно: достаточно лишь добраться туда, к границе между Техасом и Мексикой. А это ведь проблема.

ЧЕД ВУЛФ: Именно так. И мы ведь уже три года говорим и продолжаем говорить о приходящих из-за нашей южной границы угрозах для национальной и общественной безопасности — ну а теперь, как все уже поняли, директор ФБР заговорил о связи между контрабандистскими группировками и ИГ. И не будем забывать: господин Рэй ещё в декабре прошлого года предупреждал, что у него повсюду горят тревожные сигналы: он уже давно обсуждает тему угроз, которые идут из-за южной границы. И знаете, по моему личному мнению, мы сейчас в самом уязвимом положении со времён терактов 11 сентября, учитывая, какое число угроз перед нами встаёт — особенно в том, что касается южной границы.

И знаете, Чед, мы же часто говорим о том, как картели переправляют людей через границу. И что же ими движет? Они просто на этом хорошо зарабатывают. Но что же движет другими контрабандистами — и группировкой, о которой говорилось в конгрессе? Там, как я понял, речь шла о некоем турецком контрабандисте, имеющем связи с ИГ? Что же ими движет? Они тоже зарабатывают? Или это всё для того, чтобы заслать в страну нехороших людей?

ЧЕД ВУЛФ: Это — хороший вопрос, а ответ на него в том, что мы точно не знаем. Считаю важным не забывать, что за три первых года президентства Байдена было поймано более 350 лиц, обвиняемых или подозреваемых в терроризме; сравните эту цифру с показателями за все четыре года президентства Трампа, когда таких людей поймали всего 11. И на мой взгляд, это говорит о том, что различные лица и группы по всему миру считают, что настало время воспользоваться действующим на нашей южной границе мягким режимом, дабы незаконным образом доставить в страну людей, — и мотивы у них могут быть самые разнообразные.

Дата выхода в эфир 12 марта 2024 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

