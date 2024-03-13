Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ от блокировки ролика

Таганский суд Москвы вынес решение о наложении штрафа на компанию Google в размере 4 млн рублей за отказ блокировать видео на YouTube с запрещенной информацией в России. Информацию об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

Это уже третий случай, когда Google оштрафован за несоблюдение требований по удалению фейков о спецоперации. Ранее компанию наказывали в декабре 2021 года на 7,2 млрд рублей и в июле 2022 года на 21,07 млрд рублей.

3 марта глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал Google главным инструментом цензуры в мире.