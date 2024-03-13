 

Жена потерявшего конечности Костомарова призналась, что рассказала детям о трагедии необычным образом

13.03.2024, 18:09, Новости дня
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Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина поженились в 2014 году, спустя 7 лет отношений. На момент торжественной церемонии у спортсменов уже подрастала дочь Анастасия, которая родилась в 2011 году. Спустя 2 года после свадьбы на свет появился и сын Илья.

Наследники непросто приняли известие о трагедии, которая в январе 2023-го произошла с их отцом. Роман Костомаров тогда попал в больницу из-за пневмонии. На фоне болезни у спортсмена развилась инфекция, и врачи приняли непростое решение ампутировать фигуристу конечности.

Все время, которое Роман провел в клинике, рядом с ним была его супруга Оксана Домнина. В недавнем интервью избранница олимпийского чемпиона призналась, что рассказала детям о трагедии необычным образом.

Жена потерявшего конечности спортсмена донесла до наследников печальные новости с помощью рисунков. Оксана Домнина признается, что во время стресса ей легче выразить свои эмоции именно таким способом. Да и детям, по мнению фигуристки, так было бы проще принять информацию.

Роман Костомаров долгое время находился в больнице. Поэтому его супруга, соответственно, стала реже видеть Настю и Илью. Оксана Домнина рассказала журналистам, что дочь даже писала ей записки и говорила, что им очень не хватает мамы. Сердце спортсменки разрывалось. Однако она, вооружившись поддержкой своей сестры, мамы Костомарова и няни их младшего сына, все-таки смогла объяснить наследникам всю важность сложившийся ситуации.

Сейчас Роман Костомаров и Оксана Домнина с уверенностью заявляют, что большая часть трудностей позади. Они проводят много времени с детьми. Все дома, и это, по мнению спортсменов, самое главное.

Ранее “Дни.ру” писали, что Роман Костомаров не сразу решился встань на коньки после перенесенных операций. В новом интервью он рассказал журналистам, что ощущал в момент, когда впервые вышел на лед.


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