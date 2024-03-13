 

В России показали эксклюзивную версию прозрачного смартфона Realme 12 Pro+

13.03.2024, 17:42, Разное
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На российском рынке возможно появление эксклюзивной версии смартфона Realme 12 Pro+ с прозрачной крышкой, говорится в сообщении Telegram-канала realme Russia. Фото линейки Realme 12 Pro были опубликованы в социальных сетях бренда, где помимо известных синей и бежевой расцветок появился смартфон с прозрачной крышкой. Данная версия пока недоступна на рынках, где представлены устройства Realme. Возможность покупки данной модели в РФ пока неясна, однако публикации в социальных сетях намекают на это.

Ранее глава европейского подразделения Realme Фрэнсис Вонг продемонстрировал прозрачную версию Realme 12 Pro+ на своей странице в соцсети X, но не предоставил подробностей об устройстве. Известно, что данная модель отличается от базовых версий лишь внешним исполнением: крышка из экокожи и блок камер заменены на прозрачное стекло, позволяющее рассмотреть детали устройства.

Презентация смартфонов серии Realme 12 Pro с перископным телеобъективом ожидается в РФ к концу марта.


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