 

Чучела кандидатов, проигравших выборы президента, сожгут на Масленицу

13.03.2024, 17:33, Разное
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В ночь оглашения
результатов голосования на выборах президента 17 марта ЦИК проведёт на Красной площади торжественное сожжение чучел с лицами кандидатов, которые проиграют выборы. Процедура будет сопровождаться песнями, плясками и
раздачей блинов.

Впервые итоги
президентских выборов будут подводиться согласно древнеславянским традициям.
Первые летописные свидетельства о том, что новгородские князья после избрания
на вече устраивали символическую казнь чучел своих оппонентов, относятся к X веку. Также в истории России бывали эпизоды, когда
на Масленицу сжигали врагов государства. Так, в 1709-1713 годах сжигали чучело
гетмана Мазепы, а в 1812 году сожжение чучела Наполеона Кутузовым привело к
пожару, уничтожившему столицу. Сожжению подвергались также чучела Фридриха
Великого, Александра Керенского, Льва Троцкого, Адольфа Гитлера и Уинстона Черчилля.

«Главное – это не
забывать про наши традиции, исторические корни и наследие, – говорит глава ЦИК
Элла Памфилова. – Традиция сожжения чучела может показаться жестокой, но на
самом деле она для своего времени была крайне гуманистической. Ведь сжигалось
всего лишь чучело, а настоящий человек оставался жив и чаще всего даже не
садился в тюрьму. В Европе в одну только Варфоломеевскую ночь убили больше
людей, чем сожгли чучел на Масленицу за всю историю России. И в этот раз мы
символически казним проигравших президентскую гонку кандидатов, что позволит им
продолжить спокойно жить в России под надзором компетентных органов».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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