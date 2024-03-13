Чучела кандидатов, проигравших выборы президента, сожгут на Масленицу

В ночь оглашения

результатов голосования на выборах президента 17 марта ЦИК проведёт на Красной площади торжественное сожжение чучел с лицами кандидатов, которые проиграют выборы. Процедура будет сопровождаться песнями, плясками и

раздачей блинов.

Впервые итоги

президентских выборов будут подводиться согласно древнеславянским традициям.

Первые летописные свидетельства о том, что новгородские князья после избрания

на вече устраивали символическую казнь чучел своих оппонентов, относятся к X веку. Также в истории России бывали эпизоды, когда

на Масленицу сжигали врагов государства. Так, в 1709-1713 годах сжигали чучело

гетмана Мазепы, а в 1812 году сожжение чучела Наполеона Кутузовым привело к

пожару, уничтожившему столицу. Сожжению подвергались также чучела Фридриха

Великого, Александра Керенского, Льва Троцкого, Адольфа Гитлера и Уинстона Черчилля.

«Главное – это не

забывать про наши традиции, исторические корни и наследие, – говорит глава ЦИК

Элла Памфилова. – Традиция сожжения чучела может показаться жестокой, но на

самом деле она для своего времени была крайне гуманистической. Ведь сжигалось

всего лишь чучело, а настоящий человек оставался жив и чаще всего даже не

садился в тюрьму. В Европе в одну только Варфоломеевскую ночь убили больше

людей, чем сожгли чучел на Масленицу за всю историю России. И в этот раз мы

символически казним проигравших президентскую гонку кандидатов, что позволит им

продолжить спокойно жить в России под надзором компетентных органов».

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