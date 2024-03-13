 

«Ломать пальцы перед выездом» – в Думе отреагировали на отказ пианиста Фаладина возвращаться из загранпоездки

13.03.2024, 15:33, Разное
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Депутат Госдумы Святослав Гуревич эмоционально отреагировал на поступок пианиста Дмитрия Фаладина, который после концерта в Вене объявил, что не намерен возвращаться в Россию.

Война в УкраинеПо словам парламентария, артисту следовало сломать пальцы перед выездом, чтобы тот «много о себе не думал».

Парламентарий подчеркнул: Фаладин фактически совершил измену Родине и одного только уголовного дела по факту невозвращения будет недостаточно – необходимо искать его имущество и членов его семьи в России.

– Он удрал, потому что возомнил себя звездой мировой величины, думает, что он он там кому-то нужен. А надо было ему пальцы сломать перед выездом, чтобы не бренчал больше на своём пианино и много о себе не думал. Его бы сразу оттуда с волчьим билетом выбросили обратно, – высказался депутат.

Пианист должен был вернуться обратно на предыдущей неделе, ему разрешили выезд из России до 9 марта включительно. Сопровождавший его ответственный сотрудник забил тревогу ещё в пятницу – ранним утром Фаладин самовольно покинул гостиницу и обратился в местную полицию. 10 марта он дал пресс-конференцию, на которой объявил, что пока не будет возвращаться. В МИД уже назвали произошедшее «тщательно срежиссированной антироссийской провокацией».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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