То, чего опасался Шольц, якобы свершилось — немецкий Leopard оказался в распоряжении России

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Канцлер Германии Олаф Шольц медлил с передачей Киеву немецких танков Leopard из-за опасений, что эти боевые машины могут оказаться в руках российских военных, пишет ABC. И эти опасения сбылись, когда были опубликованы фотографии захваченного Россией танка Leopard 2A6 в Авдеевке.



AP

Одной из причин, по которой канцлер Германии Олаф Шольц на несколько месяцев задержал поставку танков Leopard 2 на Украину, была опасность того, что некоторые из них могут попасть в распоряжение РФ и Москва сможет таким образом заполучить передовые военные технологии и копировать их, пишет испанская газета ABC.

И судя по всему, именно это и произошло в городе Авдеевка, где украинская армия при отступлении бросила один из немецких танков Leopard 2A6. Этот танк, как отмечается в статье, был отправлен в бой украинскими войсками ещё 30 октября, а на следующий день был повреждён российским артиллерийским снарядом и брошен на фронте. Попадание снаряда обездвижило эту боевую машину, но не уничтожило её.

Российские военные разместили в Telegram фотографии захваченного танка. Немецкое издание Bild позднее подтвердило случившееся, отметив, что эти фото сделаны на севере Авдеевки, в 900 м к югу от села Степовое.

Недавнее смещение фронта на запад теперь дало РФ возможность изучить эту боевую машину вблизи, говорится в статье.