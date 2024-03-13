 

Запад — это покойник, которого уже не реанимировать

13.03.2024, 14:31, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Лондон и его союзники по НАТО постоянно бьют тревогу о внутренних и внешних проблемах. Но за этими предупреждениями не следует никаких конкретных действий, что вызывает подрыв демократии и разочарование среди западных избирателей, которые всё чаще поддерживают националистические силы, пишет обозреватель The Daily Telegraph Роберт Тумз.


AP

Запад стал трупом, который уже поздно реанимировать, пишет обозреватель The Daily Telegraph Роберт Тумз. 

Британские политики, генералы и дипломаты постоянно говорят о внутренних и внешних угрозах, слабеющей армии и усиливающихся врагах. Но за этими предупреждениями не следует никаких действий, сетует журналист.

По его словам, подобные или даже худшие недостатки наблюдаются в других западных странах.

Правительство Германии обещает преобразовать бундесвер, но ничего не происходит. Эммануэль Макрон разыгрывает «пантомиму» для французской аудитории,  переходя «от умиротворения к угрозам в адрес Путина». Дональд Трамп хвастает, что позволит русским делать «всё, что они, чёрт возьми, захотят» со странами НАТО, которые не платят свои взносы.

Проблема Соединённого Королевства и его союзников заключается в том, что в них перестал существовать широкий общественный консенсус. Многие государственные и международные организации оказались под контролем «активистов», которые обладают властью, но зачастую оказываются неподотчётными народу, считает публицист.  

В результате уважение к политикам и даже к самой демократии продолжает двигаться вниз. Обостряющееся недовольство избирателей в Германии, Италии, Нидерландах, Франции и США выливается в рост поддержки радикальных партий и кандидатов, поясняет автор статьи.

«В XVIII веке учёные увлеклись «гальванизмом», стимулируя движения тела электрическим током. Но гальванизировать труп им не удалось. Неужели мы и большая часть Запада настолько раздроблены и лишены лидеров, что остаёмся инертными перед лицом опасности, сколько бы шока мы ни испытали?» — риторически спрашивает Тумз.


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