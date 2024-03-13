GizmoChina: Moto G Power 5G за $299 получил экран на 120 Гц и Dimensity 7020

Motorola представила в США и Канаде новый бюджетный смартфон Moto G Power 5G, на смену прошлогодней модели Moto G Power. Экран устройства имеет диагональ 6,7 дюйма с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, обеспечивая более плавное отображение контента.

На задней панели также размещена 50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией изображения и 8-мегапиксельный широкоугольный объектив. с ультрашироким объективом, который позволяет делать снимки с углом обзора до 118 градусов. Для селфи доступна 16-мегапиксельная фронтальная камера.

Производительность смартфона обеспечивает процессор Dimensity 7020, который работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Устройство также поддерживает расширение памяти с помощью карт microSD.

Смартфон работает на операционной системе Android 14 и оснащен рядом дополнительных функций, включая поддержку 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, NFC, порт USB-C, сканер отпечатков пальцев, аудиоразъем 3,5 мм и два динамика.

Moto G Power 5G будет доступен в США с 29 марта 2024 года по цене $299.