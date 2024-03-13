Скандалы: Пьяные деньги
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Кто и сколько зарабатывает на русской водке?
Новый рекорд поставили розничные продажи крепкого алкоголя в России. За год они выросли на 3,6% и достигли уровня 7,2 литра на душу населения. Больше двух третей в этой цифре приходится на водку. Как чувствуют себя производители «беленькой»?
После изучения открытых данных о водочной отрасли складывается впечатление, что она занялась выкачиванием денег из страны. Конечно, так нельзя сказать о всех производителях, но в целом ситуация наводит на такие мысли. Продажи крепкого алкоголя понемногу растут, тогда как производство так же небыстро падает. Согласно официальным данным, водки в прошлом году разлили на 4,3% меньше, коньяка – на 0,7%. Зато резкие изменения заметны в импорте. Ввоз крепкого алкоголя в прошлом году вырос на 45%! Для сравнения: импорт вин вырос на 3,5%, пива – на 13%. Неужто россияне массово переходят с русской водки на иностранную? Возможная разгадка этого ребуса в том, что в статистике учитываются не только готовая продукция, но и спирты, необходимые для её производства. Понятно, что мощностей российского спиртового производства вполне хватает. Но закупка сырья, как видится, очень удобный способ вывести за границу деньги, собранные за водку с россиян. На этом фоне уже не удивляет, что супервыгодный во все времена водочный бизнес то и дело отчитывается об убытках.
«Татспиртпром»: вопросы к генеральному
«Татспиртпром» называет себя крупнейшей алкогольной компанией в России. В структуру компании входят два ликёро-водочных завода – в столице Татарстана и в Усаде Владимирской области. Учредитель компании – минимущества Татарстана. Бенефициары «Татспиртпрома» засекречены. По данным местной прессы, главным акционером алкогиганта выступает АО «Связьинвестнефтехим» (компания принадлежит Республике Татарстан, а её совет директоров возглавляет глава региона Рустам Минниханов). Оно владеет пакетами акций крупных предприятий республики, а ключевые посты в компании получают в основном отставные чиновники, можно полагать, в качестве «золотого парашюта».
С 2020 года кресло генерального директора «Татспиртпрома» занимает Руслан Максудов. Он начинал карьеру в структурах группы «Ак Барс», затем у него был собственный бизнес – ООО «Банковский долговой центр» (БДЦ). Компания в 2020 году проходила процедуру банкротства, и тогда всплыли сомнительные моменты: арбитражный управляющий обнаружил подозрительную транзакцию на 614 500 евро.
На новом посту Руслан Максудов пока не отличился видимыми успехами. В прошлом году «Роскачество» признало коньяк «Татспиртпрома» «Три звёздочки» одним из худших на рынке. По сути, напиток нельзя называть коньяком, поскольку в его производстве не используется виноградный спирт.
Novabev Group: офшорные связи
Компания давно наступала на пятки «Татспиртпрому». В прошлом году холдинг отказался от прежнего раскрученного имени Belugа Group. Сейчас он претендует на звание крупнейшего поставщика импортного алкоголя на российский рынок и управляет сетью магазинов «ВинЛаб».
Основатель алкохолдинга – уроженец Приморья Александр Мечетин. «Водочный король» предпочитает держаться в тени, однако в 2018 году СМИ нашли его имя в списке российских предпринимателей, купивших гражданство Мальты. Бизнесмену тут же припомнили наличие кипрских офшоров в структуре владения холдингом и соцсети его жены (судя по ним, женщина ведёт роскошный образ жизни явно не в российском климате).
Были и претензии на официальном уровне: в 2017 году ФАС выдала предписание Beluga Group не продавать под видом рома, виски и бренди напитки, которые на самом деле не соответствуют этим названиям. Однако компания, похоже, не подчинилась.
В декабре 2022 года основатель Beluga Group Александр Мечетин покинул все исполнительные должности в компании, а также избавился от контролирующей доли, сократив свой пакет до 39,38%. Вместо него главой правления группы стал Константин Прохоров, занимавший пост заместителя председателя правления.
АСГ: с Кипра – в Эмираты
Алкогольная сибирская группа (АСГ) по объёму производства водки прочно входит в тройку лидеров, выручка компании стабильно растёт (с 15 млрд в 2017 году до 36 млрд в 2022-м). При этом холдинг с 2019 года ушёл в минус и отчитывается о многомиллиардных убытках. В связи с этим возникает вопрос: не выводятся ли прибыли за рубеж? До 2022 года компанией владели две кипрские фирмы – VP Island ltd и Tradeline Solutions ltd. Правда, на какое-то время единственным собственником компании оказалась россиянка Лариса Стрелец. Однако уже прошлой осенью она уступила 99% в ООО «Алкогольная сибирская группа» компании из ОАЭ Boreal Spirits.
Основателем бизнеса пресса считает омского предпринимателя Андрея Стрельца, который возглавлял ООО «Омсквинпром» до того, как фирма была реорганизована в АСГ. Возможно, бизнесмен ушёл в тень ради политических амбиций. В 2002 году он стал депутатом Омского городского совета, а потом, по слухам, метил в Госдуму по спискам от ЕР, но что-то не срослось (именно после предположительной попытки Стрельца попасть в Госдуму бизнес был переписан на офшорные компании).
«Традиции успеха»: украинские корни
Компания с её двумя водочными заводами («Родник и К» в Мытищах и «Русский Север» в Вологде) хотя и остаётся в числе лидеров, но явно переживает непростые времена. С незапамятных времён она была записана на кипрский офшор Oxford AMG-77 Limited и при этом была встроена в бизнес транснационального игрока со штаб-квартирой в Нью-Йорке Global Spirits. Наблюдательный совет Global Spirits возглавляет украинский бизнесмен Евгений Черняк. В 2022 году формальные связи между российскими активами и Евгением Черняком были разорваны, а водочные заводы получили нового собственника – дотоле мало кому известного Александра Беспалова.
В 2023 году против Черняка в России было возбуждено уголовное дело по поводу финансирования ВСУ. Беспалов и менеджмент завода также попали под уголовное преследование. Параллельно власти Украины (Евгений Черняк контролирует алкогольные заводы в Запорожье и Одессе) обвинили Черняка в поддержке действий России. А в конце прошлого года появилась новость: Минфин РФ готовит проект передачи российских активов Global Spirits под управление Росимущества. На фоне этих событий российские заводы ГК «Традиции успеха» по итогам 2023 года снизили производство водки почти наполовину.
ГК «Руст»: международный бизнес
В России группе принадлежат четыре водочных завода (Сибирский ликёро-водочный завод в Новосибирске, «Парламент Продакшн» в Балашихе, «Топаз» в Пушкине, «Русский стандарт» в Санкт-Петербурге). В её структуру входит помимо прочего итальянский винный дом Gancia (от активов в Польше холдинг недавно избавился). Основатель бизнеса Рустам Тарико также контролирует банк «Русский стандарт». В прошлом году и у банковского, и у алкогольного бизнеса Рустама Тарико были проблемы с кредиторами – правда, их удалось уладить миром. Финансовые отчёты компаний Рустама Тарико удивляют. Завод «Топаз» работает в ноль, производитель премиального алкоголя «Русский стандарт» при выручке в последние годы 4,7–5,5 млрд показывает прибыль в районе 200 млн рублей, а весь холдинг АО «Руст Россия» не вылезает из убытков с 2016 года, хотя имеет годовую выручку в десятки миллиардов рублей.
Иван Ромоданов
Оригинал материала: “Версия”
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