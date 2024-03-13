Скандалы: Пьяные деньги

Кто и сколько зарабатывает на русской водке?

Новый рекорд поставили розничные продажи крепкого алкоголя в России. За год они выросли на 3,6% и достигли уровня 7,2 литра на душу населения. Больше двух третей в этой цифре приходится на водку. Как чувствуют себя производители «беленькой»?

После изучения открытых данных о водочной отрасли складывается впечатление, что она занялась выкачиванием денег из страны. Конечно, так нельзя сказать о всех производителях, но в целом ситуация наводит на такие мысли. Продажи крепкого алкоголя понемногу растут, тогда как производство так же небыстро падает. Согласно официальным данным, водки в прошлом году разлили на 4,3% меньше, коньяка – на 0,7%. Зато резкие изменения заметны в импорте. Ввоз крепкого алкоголя в прошлом году вырос на 45%! Для сравнения: импорт вин вырос на 3,5%, пива – на 13%. Неужто россияне массово переходят с русской водки на иностранную? Возможная разгадка этого ребуса в том, что в статистике учитываются не только готовая продукция, но и спирты, необходимые для её производства. Понятно, что мощностей российского спиртового производства вполне хватает. Но закупка сырья, как видится, очень удобный способ вывести за границу деньги, собранные за водку с россиян. На этом фоне уже не удивляет, что супервыгодный во все времена водочный бизнес то и дело отчитывается об убытках.

«Татспиртпром»: вопросы к генеральному

«Татспиртпром» называет себя крупнейшей алкогольной компанией в России. В структуру компании входят два ликёро-водочных завода – в столице Татарстана и в Усаде Владимирской области. Учредитель компании – минимущества Татарстана. Бенефициары «Татспиртпрома» засекречены. По данным местной прессы, главным акционером алкогиганта выступает АО «Связьинвестнефтехим» (компания принадлежит Республике Татарстан, а её совет директоров возглавляет глава региона Рустам Минниханов). Оно владеет пакетами акций крупных предприятий республики, а ключевые посты в компании получают в основном отставные чиновники, можно полагать, в качестве «золотого парашюта».

С 2020 года кресло генерального директора «Татспиртпрома» занимает Руслан Максудов. Он начинал карьеру в структурах группы «Ак Барс», затем у него был собственный бизнес – ООО «Банковский долговой центр» (БДЦ). Компания в 2020 году проходила процедуру банкротства, и тогда всплыли сомнительные моменты: арбитражный управляющий обнаружил подозрительную транзакцию на 614 500 евро.

На новом посту Руслан Максудов пока не отличился видимыми успехами. В прошлом году «Роскачество» признало коньяк «Татспиртпрома» «Три звёздочки» одним из худших на рынке. По сути, напиток нельзя называть коньяком, поскольку в его производстве не используется виноградный спирт.

Novabev Group: офшорные связи

Компания давно наступала на пятки «Татспиртпрому». В прошлом году холдинг отказался от прежнего раскрученного имени Belugа Group. Сейчас он претендует на звание крупнейшего поставщика импортного алкоголя на российский рынок и управляет сетью магазинов «ВинЛаб».

Основатель алкохолдинга – уроженец Приморья Александр Мечетин. «Водочный король» предпочитает держаться в тени, однако в 2018 году СМИ нашли его имя в списке российских предпринимателей, купивших гражданство Мальты. Бизнесмену тут же припомнили наличие кипрских офшоров в структуре владения холдингом и соцсети его жены (судя по ним, женщина ведёт роскошный образ жизни явно не в российском климате).

Были и претензии на официальном уровне: в 2017 году ФАС выдала предписание Beluga Group не продавать под видом рома, виски и бренди напитки, которые на самом деле не соответствуют этим названиям. Однако компания, похоже, не подчинилась.

В декабре 2022 года основатель Beluga Group Александр Мечетин покинул все исполнительные должности в компании, а также избавился от контролирующей доли, сократив свой пакет до 39,38%. Вместо него главой правления группы стал Константин Прохоров, занимавший пост заместителя председателя правления.

АСГ: с Кипра – в Эмираты

Алкогольная сибирская группа (АСГ) по объёму производства водки прочно входит в тройку лидеров, выручка компании стабильно растёт (с 15 млрд в 2017 году до 36 млрд в 2022-м). При этом холдинг с 2019 года ушёл в минус и отчитывается о многомиллиардных убытках. В связи с этим возникает вопрос: не выводятся ли прибыли за рубеж? До 2022 года компанией владели две кипрские фирмы – VP Island ltd и Tradeline Solutions ltd. Правда, на какое-то время единственным собственником компании оказалась россиянка Лариса Стрелец. Однако уже прошлой осенью она уступила 99% в ООО «Алкогольная сибирская группа» компании из ОАЭ Boreal Spirits.

Основателем бизнеса пресса считает омского предпринимателя Андрея Стрельца, который возглавлял ООО «Омсквинпром» до того, как фирма была реорганизована в АСГ. Возможно, бизнесмен ушёл в тень ради политических амбиций. В 2002 году он стал депутатом Омского городского совета, а потом, по слухам, метил в Госдуму по спискам от ЕР, но что-то не срослось (именно после предположительной попытки Стрельца попасть в Госдуму бизнес был переписан на офшорные компании).

«Традиции успеха»: украинские корни

Компания с её двумя водочными заводами («Родник и К» в Мытищах и «Русский Север» в Вологде) хотя и остаётся в числе лидеров, но явно переживает непростые времена. С незапамятных времён она была записана на кипрский офшор Oxford AMG-77 Limited и при этом была встроена в бизнес транснационального игрока со штаб-квартирой в Нью-Йорке Global Spirits. Наблюдательный совет Global Spirits возглавляет украинский бизнесмен Евгений Черняк. В 2022 году формальные связи между российскими активами и Евгением Черняком были разорваны, а водочные заводы получили нового собственника – дотоле мало кому известного Александра Беспалова.

В 2023 году против Черняка в России было возбуждено уголовное дело по поводу финансирования ВСУ. Беспалов и менеджмент завода также попали под уголовное преследование. Параллельно власти Украины (Евгений Черняк контролирует алкогольные заводы в Запорожье и Одессе) обвинили Черняка в поддержке действий России. А в конце прошлого года появилась новость: Минфин РФ готовит проект передачи российских активов Global Spirits под управление Рос­имущества. На фоне этих событий российские заводы ГК «Традиции успеха» по итогам 2023 года снизили производство водки почти наполовину.

ГК «Руст»: международный бизнес

В России группе принадлежат четыре водочных завода (Сибирский ликёро-водочный завод в Новосибирске, «Парламент Продакшн» в Балашихе, «Топаз» в Пушкине, «Русский стандарт» в Санкт-Петербурге). В её структуру входит помимо прочего итальянский винный дом Gancia (от активов в Польше холдинг недавно избавился). Основатель бизнеса Рустам Тарико также контролирует банк «Русский стандарт». В прошлом году и у банковского, и у алкогольного бизнеса Рустама Тарико были проблемы с кредиторами – правда, их удалось уладить миром. Финансовые отчёты компаний Рустама Тарико удивляют. Завод «Топаз» работает в ноль, производитель премиального алкоголя «Русский стандарт» при выручке в последние годы 4,7–5,5 млрд показывает прибыль в районе 200 млн рублей, а весь холдинг АО «Руст Россия» не вылезает из убытков с 2016 года, хотя имеет годовую выручку в десятки миллиардов рублей.

Иван Ромоданов

Оригинал материала: “Версия”