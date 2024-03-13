Скандалы: Взялись за старое

Рынок подержанных автомобилей наводнили перекупщики и аферисты

Рынок подержанных автомобилей в России стремительно криминализируется. В последнее время возникает всё больше мошеннических схем и платформ, с помощью которых машины реализуются с ущербом для продавцов. Аукционы, сомнительный трейд-ин и навязчивые перекупщики превратили рынок сбыта бывших в употреблении авто в «серую» зону.

Москвичка Анна решила продать свой автомобиль. Изучив рынок, она пришла к выводу, что его примерная стоимость колеблется в диапазоне от 6 до 6,5 млн рублей в зависимости от состояния и комплектации. Для продажи женщина решила обратиться на одну из популярных электронных платформ.

– Менеджер пообещал мне выставить мою машину на аукцион: он должен проходить в онлайн-режиме несколько часов. Потенциальные покупатели сами назначают цену, а продавец может согласиться на продажу, – делится с «Октагоном» Анна.

За пару часов торги дошли до цифры 4,3 млн рублей, после чего остановились, и с Анной связался менеджер платформы.

Он уверял, что ей повезло, потому как это «очень выгодное предложение». Анна не согласилась с суммой, и только после этого электронные торги возобновились.

По свидетельству юриста Сергея Ефимова, подобные истории типичны. Задача менеджера в таком случае – убедить продавца, что ему стоит поторопиться и продать машину по названной стоимости:

– Если клиент отказывается, то торги чаще всего возобновляются и сверху докидывают ещё 100–150 тысяч рублей. После этого менеджер вновь связывается с продавцом и говорит, что ждать более выгодного предложения не стоит, надо ловить момент и скорее продавать машину, пока цена не упала.

Такие электронные аукционы хотя и становятся всё более распространёнными в России, но напоминают лотерею: заключить удачную сделку на них практически невозможно.

Рынок автомобилей с пробегом в 2023 году составил 5,7 млн штук, превысив объёмы не только пика кризиса, но и коронавирусного 2020 года. В лидеры рынка, как и в 2020–2021 годах, вышел Ford Focus, обогнав самую популярную модель прошлого года – Lada Samara. По данным аналитического агентства «Автостат», средняя стоимость подержанного легкового автомобиля в России превысила 1,5 млн рублей. В среднем за год цена машины с пробегом увеличилась на 23 процента, или чуть менее чем на 300 тыс. рублей.

Специалисты утверждают, что популярность вторичного автомобильного рынка закономерно выросла после ухода иностранных производителей из страны. Сегодня желающим приобрести новую машину приходится выбирать между отечественными и китайскими авто. Во многом именно поэтому значительная часть россиян, даже те, кто раньше не признавал бывшие в употреблении автомобили, устремилась на вторичку.

Общие риски как при продаже, так и при покупке автомобилей, бывших в употреблении, можно разделить на формально-юридические и фактические, объясняет в разговоре с «Октагоном» преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнёры» Антон Палюлин.

– К юридическим относится сделка по доверенности. Это рискованный способ приобретения или продажи автомобиля: при оформлении доверенности все финансовые и юридические обязательства, а также риск ареста и конфискации автомобиля ложатся на плечи владельца. Если кто-то настаивает только на таком способе сделки, это может привести к неприятным последствиям, – предупреждает собеседник.

Фактические риски – это, например, назначение встречи в уединённом и малоизвестном месте, продолжает Палюлин. Если человек настаивает на таком месте, это должно вызвать настороженность. Лучше избегать одиночных поездок, так как не исключена ситуация разбойного нападения и угона или ограбления.

Рынок подержанных автомобилей в России значительно трансформировался – на нём присутствуют либо электронные аукционы, либо профессиональные перекупщики, рассказывает изданию автомобильный эксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин. По его словам, большая часть клиентов электронных площадок тоже перекупщики.

– Если вы решили приобрести бывший в употреблении автомобиль, то шанс найти его у собственника минимальный. Электронные площадки, на которых проводятся аукционы, чаще всего привлекают тех же перекупщиков. Они вносят денежные депозиты для возможности участвовать в торгах. Если рядовой продавец надеется выгодно продать своё авто через такой аукцион, то его, конечно, ожидает разочарование, – считает Вячеслав Субботин.

На каждой машине перекупщики «накручивают» от 30 до 50 процентов стоимости: автомобиль, рыночная цена которого – 1 млн рублей, с большой долей вероятности может быть перепродан уже за 2 млн.

Хотя и это далеко не предел.

– Перекупщик, которому удалось выгодно купить машину для дальнейшей перепродажи, ни в какой ремонт не вкладывается. В лучшем случае он организует детейлинг (Комплекс услуг по уходу за автомобилем. – τ.), наведёт лоск, сбросит ошибки, чтобы на приборной доске не горели сигнализаторы, и скрутит пробег, – добавляет Субботин.

Очевидно, что в обозримой перспективе интерес к этому рынку сохранится. По итогам 2023 года россияне потратили на покупку подержанных автомобилей рекордные 5,8 трлн рублей, что на 25 процентов больше по сравнению с 2022 годом. Согласно результатам совместного исследования «Открытие Авто» и «Автостата», в начале зимы жители страны израсходовали на приобретение подержанных машин 481,4 млрд рублей. Это на 8,2 процента превышает показатель декабря 2022 года. Как отмечают аналитики, финансовая ёмкость вторичного рынка второй месяц подряд составляет менее 500 млрд рублей.

Судя по всему, именно нестабильное состояние авторынка стало ключевой причиной наплыва откровенных мошенников. Однако люди жалуются и на то, что, казалось бы, приличные автосалоны начали работать по странным, если не сказать криминальным схемам, сообщает в беседе с «Октагоном» заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов.

– Надо быть внимательным к объявлениям, предлагающим слишком низкую стоимость автомобиля: «ниже рынка» не бывает. При этом зачастую клиент платит даже за просмотр автомобиля, подписывает кредитный договор и отдаёт свою машину в трейд-ин. В итоге кредит оказывается кабальным, какие-то деньги уже заплачены, а сданную в трейд-ин машину покупателю не возвращают. Выход из этой ситуации долгий и дорогой – через решение суда, – поясняет парламентарий.

По его мнению, законодатель должен навести на этом рынке порядок, возможно, ограничив рекламную деятельность автомобильных трейдеров или создав отдельную систему регулирования автопродаж.

Михаил Белый

Оригинал материала: “Октагон”