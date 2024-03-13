Mission Darkness сделала защиту от электромагнитных бурь для машин

Компания Mission Darkness разработала инновационный автомобильный чехол CyberCylent EMP Faraday, призванный защитить электрокары, такие как Tesla CyberTruck, от разрушительных последствий электромагнитных бурь, возникающих после вспышек на Солнце. Об этом пишет издание CleanTechnica.

Чехол CyberCylent EMP Faraday представляет собой сборный автомобильный бокс с каркасом, обтянутым специальной тканью TitanRF, созданной из медно-никелевого композита. TitanRF обеспечивает защиту от широкого спектра радиочастотных сигналов, включая Wi-Fi, Bluetooth, 5G, GPS, RFID, NFC и другие, превращая его в клетку Фарадея.

Этот чехол способен защитить электромобиль не только от электромагнитных бурь, но и от кибератак, подчеркивает CleanTechnica.

Солнечные вспышки происходят периодически и могут повредить электронику на Земле, включая компоненты электромобилей.

Однако у CyberCylent EMP Faraday есть и некоторые недостатки. Во-первых, из-за блокирования радиосигналов машина в таком чехле не сможет получать важные программные обновления. Во-вторых, ткань чехла подвержена быстрому окислению, что делает его непригодным для использования на открытом воздухе.