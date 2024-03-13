Он не исчезнет в полдень

Прокремлевские социологические службы ВЦИОМ и ФОМ представили «электоральные расчеты» результатов выборов . Согласно ВЦИОМу, Владимир Путин, который идет на выборы в пятый раз, наберет 82%. Явка же составит 71%. По данным ФОМа, результат Владимира Путина – 80,8%. Явка же на выборах по их данным – 69,8%.

По расчетам ВЦИОМа на втором месте будет кандидат от КПРФ Николай Харитонов, который наберет около 6%, на третьем месте, тоже с 6%, кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков, но результат будет меньше, чем у Харитонова. Слуцкий же наберет около 5%. Около 1% избирателей придут и испортят бюллетень. У ФОМа Харитонов также на втором месте с 5,7%. Слуцкий у них на третьем месте – 5,6%, а Даванков – на последнем (4,6%). ФОМ считает, что недействительными будут 3,3% бюллетеней.

Результаты своих расчетов также представила компания ИНСОМАР. Путин по их данным набирает 80,2%, Харитонов – 6,3%, Слуцкий – 5,6%, Даванков – 5,1%. Испорченных бюллетеней, по их данным, будет 2,8%. Явка же составит 71-73%.

— Ключ к пониманию этой кампании — ее референдумный характер. Она ровно такой и проектировалась. В условиях того, что у нас два года идет «специальная военная операция» (в Украине, которая продолжается уже третий год) и неизвестно, сколько она еще продлится, другой кампании быть не могло. Некоторые другие страны в таких ситуациях вообще выборы отменяют, — отметил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Отметим, несмотря на «зашкаливающий» рейтинг 71-летнего Владимира Путина центризбирком РФ не допустил до участия в выборах президента «антивоенных» кандидатов — Екатерину Дунцову и Бориса Надеждина. Представители парламентских партий фактически прямо признали, что конкуренцию действующему президенту составлять не намерены.

Кроме того, за последние годы в России были практически полностью уничтожены независимые СМИ и наблюдатели на выборах.

Напомним, ВЦИОМ прекратил публиковать электоральные рейтинги президента в 2018 году. «Фонд общественного мнения» – в 2020, когда после повышения пенсионного возраста процент желающих проголосовать за Путина снизился ниже 50 пунктов. Так летом 2019 года его готовы были поддержать лишь 43 процента избирателей.

Независимый «Левада-центр», после начала СВО признан в России «иностранным агентом», подобный рейтинг последний раз опубликовал в декабре 2021 года. Тогда за Владимира Путина готовы были проголосовать лишь 32 процента опрошенных.

Спустя два месяца, 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале «специальной военной операции» и вводе российских войск на территорию Украины, ссылаясь на 51 статью Устава ООН, санкцию Совета Федерации и договоры с ДНР и ЛНР, вступившие в силу лишь 25 февраля.

По данным ФОМ, в 2013 году электоральный рейтинг президента колебался в районе 44-47 процентов. По опросам «Левада-центр», в январе 2014 года Путина готовы были поддержать только 29 процентов избирателей.

После этого, в феврале 2014 года, началась «Крымская весна», а затем, бывший сотрудник ФСБ России Игорь Стрелков (Гиркин) развязал военные действия на Донбассе.