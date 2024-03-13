Apple представил Web Distribution, новый способ загрузки приложений для iPhone

Apple объявила о внедрении функции Web Distribution для устройств iOS в предстоящем обновлении ПО. Эта функция позволит жителям стран Евросоюза загружать приложения напрямую с веб-сайтов разработчиков, обходя App Store.

Согласно официальному пресс-релизу Apple, Web Distribution позволит загружать IPA-файлы приложений с официальных веб-сайтов разработчиков, что подобно процессу установки APK-файлов на Android. Это будет осуществляться через специальные API, обеспечивающие интеграцию приложений с ключевыми функциями операционной системы.

Однако для обеспечения безопасности и соответствия стандартам Apple требуется, чтобы все веб-сайты, предлагающие загрузку приложений, были зарегистрированы в App Store Connect – личном кабинете разработчиков приложений для iPhone и iPad.

Это нововведение будет доступно только для жителей стран ЕС и предоставит им альтернативный способ загрузки приложений на свои устройства.