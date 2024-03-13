 

Apple представил Web Distribution, новый способ загрузки приложений для iPhone

13.03.2024, 10:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Apple объявила о внедрении функции Web Distribution для устройств iOS в предстоящем обновлении ПО. Эта функция позволит жителям стран Евросоюза загружать приложения напрямую с веб-сайтов разработчиков, обходя App Store.

Согласно официальному пресс-релизу Apple, Web Distribution позволит загружать IPA-файлы приложений с официальных веб-сайтов разработчиков, что подобно процессу установки APK-файлов на Android. Это будет осуществляться через специальные API, обеспечивающие интеграцию приложений с ключевыми функциями операционной системы.

Однако для обеспечения безопасности и соответствия стандартам Apple требуется, чтобы все веб-сайты, предлагающие загрузку приложений, были зарегистрированы в App Store Connect – личном кабинете разработчиков приложений для iPhone и iPad.

Это нововведение будет доступно только для жителей стран ЕС и предоставит им альтернативный способ загрузки приложений на свои устройства.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / Скандалы: Именем Короля

13.03 / GizmoChina: Moto G Power 5G за $299 получил экран на 120 Гц и Dimensity 7020

13.03 / Скандалы: Пьяные деньги

13.03 / Беглов за час поймал тонну корюшки на советскую удочку

13.03 / Скандалы: Взялись за старое

13.03 / Mission Darkness сделала защиту от электромагнитных бурь для машин

13.03 / «Ни дизеля, ни рогов» – первый в Липецке электробус сожгли из-за слухов о том, что он ездит на 5G-излучении

13.03 / Женщина внутри угасла. Почему так сложно стать женственной: о препятствиях на пути к золотому состоянию

13.03 / SellCell: iPhone SE 4 сильно обесценится сразу после выхода

13.03 / WABetaInfo: WhatsApp разрешит закреплять больше трех чатов и менять их порядок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика